Panasonic Electric Works Türkiye’den 5 yılda 47 milyon euro yatırım

Türkiye’deki faaliyetlerine 2014’te VİKO’ya gerçekleştirdiği yatırımla start veren Panasonic Electric Works Türkiye, İstanbul Sancaktepe’de bulunan tesisinde gerçekleştirdiği yatırımlarını tanıttı. Halen 60’tan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile markasını küresel pazarda temsil eden Panasonic Electric Works Türkiye’nin son yatırımlarla birlikte geçen beş yılda Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 47 milyon euroya ulaştı.

Yatırımlara ilişkin bilgi veren Panasonic Electric Works Türkiye Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Azim Tuncinar, “Bu önemli yatırımlarla rekabet gücümüzü artırarak markamızın Türkiye operasyonunun dünyanın dört bir yanında temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Son beş yıllık dönemde yaklaşık 47 milyon euro, yani 1,5 milyar TL’lik tesis yatırımına imza attık. Sektörümüzde dünyanın en önemli ve modern tesislerinden birine sahip olmamızı sağlayan bu yatırımla birlikte toplam üretim kapasitemiz yüzde 43 oranında arttı. Devam eden yatırımlarımızla hedefimiz yüzde 200’lük kapasite artışı.” dedi.

Türkiye’nin sahip olduğu büyüme potansiyeline olan yüksek inançları nedeniyle yatırımlarını ve istihdama olan katkılarını her geçen yıl artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Tuncinar, “Nihai ürünün fabrika dışına alınmasıyla, lojistikten üretime alan kazandırmıştık. Bu adımla başlayan yatırım sürecimizi devam ettireceğiz. Üretim kapasitemizi iki katına çıkarma yolundaki modernleştirme yatırımlarını sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Yatırımların tamamı öz kaynaklarla gerçekleştirildi

2018 yılından bu yana otomatik montaj hattı, plastik ve metal yarı mamullerin hazırlandığı plastik enjeksiyon makineleri, metal kesme presleri, kalıp imalat teknolojileri, kalite laboratuvarları ve yeni ürünlerin devreye alınması gibi birçok yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Tuncinar, tüm bu yatırımları şirketin öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Son yatırımlarla kalıp imalat teknolojisinin güncellendiğini, kapasite artışı için kalıphane bölümüne, CNC, dalma erozyon, taşlama tezgâh yatırımları yapıldığını söyleyen Tuncinar, “Plastik yarı mamullerimiz için preshane bölümüne plastik enjeksiyon makineleri ve plastik kalıp yatırımları, metal yarı mamullerimiz için de metal kesme bölümüne yüksek hızlı pres makineleri ve metal kalıp yatırımları yaptık. Ürünlerin otomatik montajlanması için de montaj bölümüne ürünlerimize özel olarak tasarlanmış, sektörün en yüksek üretim kapasitesine sahip otomatik montaj hattını kurduk” ifadelerini kullandı.

10 çalışandan dördü kadın

Hem iç hem de dış pazara hizmet edecek şekilde hayata geçirilen yatırımlarla hem pazar paylarını hem de istihdama olan katkılarını artırdıklarını vurgulayan Tuncinar, son beş yılda yüzde 40’lık bir istihdam artışı yaşadıklarını, bu artışın önemli bölümünü de kadın çalışanların oluşturduğunu söyledi. Tuncinar, şirkette kadın çalışan oranının yüzde 40’a yaklaştığını belirtti.

Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan Panasonic Holding’e bağlı olarak, gerçekleştirdikleri tüm yatırımlarda, ‘Yeşil Mutabakat’a uygun şekilde enerji verimliliği yüksek, Endüstri 4.0 altyapısı olan çevreci ve kaynakları maksimum seviyede etkin kullanan teknolojileri tercih ettiklerini kaydeden Tuncinar, “Önümüzdeki dönemde de sektörümüzde dünyanın lider kuruluşları arasında yer almak ve iş alanlarımızı genişleterek konforlu ev ve yaşam alanlarına katkı sağlamak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Sadece kapasite artışı veya modernizasyon yatırımları değil, planlamadan ürün sevkiyatına kadar tüm süreçlerde uçtan uca yatırımlarımız da devam edecek.” dedi.

Geniş ürün gamı

Panasonic Electric Works Türkiye’nin ürün gamında elektrik anahtar ve prizleri, grup prizler, aksesuarlar, kablo kanalları, alçak gerilim şalt ürünleri, sigorta kutuları, akıllı ev ve bina otomasyon sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, güneş enerjisi panelleri ve yangın algılama- alarm sistemleri yer alıyor. Sürdürülebilirliği kurumsal sorumlulukları arasında ele alan ve geleceğe değer katan birçok proje gerçekleştiren Panasonic Electric Works Türkiye; kalite, güvenlik ve çevre sorumluluğuna önem veren yaklaşımlarının sonucu olarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemleri sertifikalarına sahip.