Papara, Papara Gençlik Departmanı'nı hayata geçirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Papara, kurumsal yapılar içinde bugüne kadar bir ilk olan yenilikçi yönetim modeliyle kurduğu Papara Gençlik Departmanı'nda gençlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla sosyal fayda odaklı projeler hayata geçirecek.

Papara Gençlik Departmanı'na dahil olacak gençleri belirlemek için yapılan açık çağrıya Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden 9 bine yakın öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların ardından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler ve mülakatlar sonucunda Papara Gençlik Departmanı'nın ilk dönemini temsil edecek 6 Gençlik Elçisi belirlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin İşletme, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Yazılım ve Matematik Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimlerine devam eden Papara Gençlik Departmanı'nın genç elçileri, lansmanda sahne alarak kendilerini tanıttı, gelecek hedeflerini ve Gençlik Elçisi olarak başarmak istediklerini paylaştı.

Enerjileri, tutkuları ve cesaretleriyle katılımcılara umut veren gençler, görev aldıkları 6 aylık dönem boyunca eğitim ve mentörlük desteği alarak fikirlerini ve hayallerini toplumsal fayda odaklı projelere dönüştürecek. Aynı zamanda da Papara liderlerine tersine mentörlük yapacak olan gençler, Papara'nın dinamik ve yenilikçi yapısına katkı sağlayacak.

Etkinlikte ayrıca Papara'nın FutureBright Group ve Platon.Ai işbirliği ile yürüttüğü araştırmanın sonuçları da paylaşıldı. Araştırma kapsamında Papara Gençlik Departmanı'na başvuran gençlerin izinli ve anonimleştirilmiş verileriyle birlikte buradan referansla benzer profile sahip Türkiye'deki gençlerin sosyal medya etkileşimleri ve dijital ortamlardaki davranışları yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojileriyle analiz edildi. Ulaşılan sonuçlar gençlerin ortak sorunları, kaygıları ve endişelerini ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin ortak paydada buluşan sorunları arasında harekete geçememe, içselleştirilmiş umutsuzluk hali ve konformizme sığınma duyguları ön plana çıktı. Her 10 gençten 1'inin endişesi mental sağlığı olurken, gençlerin yaşamındaki her bir sorunun diğerleriyle bağlantılı olduğu da görüldü. İlk iki sırada yüzde 29,7 ile gelecek kaygısı ve yüzde 23,1 ile ekonomik ve finansal sorunlar yer aldı.

Gençlerin fikirlerinden, sorunlarından ve gelecekten beklentilerinden ilham alan dijital sanat eserleri lansmana ayrı bir boyut kazandırdı. Ses, görsel medya ve interaktif teknolojiyi bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan genç sanatçı ve müzisyen Can Memişoğulları'nın dijital sanat eseri, gençlerin yaşadıkları sıkışmışlık hissini aşmak ve bir adım ileri gitmek için ihtiyaç duydukları itici gücü etkileyici bir görsellikle sundu.

Yapay zekanın olanaklarıyla sanatın sınırlarını zorlayan müzisyen ve yazar Beyza Doğuç ise Gençlik Departmanı başvurularında gençlerin sorunlarını ve hayallerini anlattıkları metinleri yapay zeka kullanarak şarkı sözlerine dönüştürdü ve besteledi. Doğuç ayrıca yapay zeka kullanarak bir müzik video tasarladı ve bestelediği parça ile birleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, gücünü gençlikten alan bir marka olarak gençliğe yatırım yapmak ve gençlerin güçlenmesi için kalıcı bir yapı kurmak istediklerini belirtti.

Kenci, "Gençler için ne yapmamız gerektiğine biz karar vermeyelim dedik. Gençlerin derdini en iyi gençler bilir ve çözümü de yine onlar yaratır düşüncesiyle gençleri ekibimize dahil ettik." ifadelerini kullandı.

Ülkenin genç yeteneklerini kaybetmek istemediklerini aktaran Kenci, "Onlara farklı fırsatlar sunarak, potansiyellerini açığa çıkarmak, hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları desteği vermek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula da Türkiye'nin dört bir yanından 80 binin üzerinde gencin yalnızca söylediklerini değil, gerçek davranışlarını analiz ettikleri bu araştırmanın, gençliğin sorunlarını anlamanın ötesine geçtiğini kaydetti.

Abdula, 107 bin 884 veri noktası, 44 bin 900 kompleks metin yapısı ve 1 milyon 735 bin 656 kelimeyi analiz ederek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal zorluklarını derinlemesine kavradıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu motivasyonların ortasında Papara, gençlerin sesine kayıtsız kalmadı ve Gençlik Departmanı'nı hemen devreye sokarak harekete geçti. Papara'nın bu adımı, yalnızca gençlerin sorunlarına çözüm arayışı değil, aynı zamanda onların hayallerine dokunan, umut ve cesaretle geleceği inşa eden bir hareketin başlangıcıdır. Yapılan her şey anlam kazandığında, gençler seslerinin gerçekten duyulduğunu hissedecek."