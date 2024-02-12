Papel’den Türkiye'deki faaliyetlerini hızlandırma kararı

6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve 2022 yılında TCMB kararı ile elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermeye başlayan Papel, fintek sektöründe konumunu güçlendirme stratejisi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’deki varlığını güçlendirmek ve büyüme stratejilerini hızlandırmak amacıyla adımlar atan şirket, 2024 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Temmuz 2023’te Merkez Bankası Kararı ile lisans yetkisini genişleten Papel’in ödeme hizmeti faaliyet kapsamı, açık bankacılık hizmetlerini içerecek biçimde genişletildi. Papel bu sayede, kullanıcılarına farklı finansal kuruluşlardaki hesaplarını tek bir platform üzerinden takip etme ve yönetme imkanı sunduğunu aktardı. BKM üyeliği Haziran 2023’te onaylanan şirket, bu hamleyle sektördeki konumunu pekiştirdiğini bildirdi.

Ödemeler ve para transferleri her saat gerçekleştirilebiliyor

Papel, rekabetçi hedeflerine yönelik adımlar atacağını açıkladı. Şirket, kullanıcılarına para transferi, harcama bölüştürme, fiziksel ve sanal ön ödemeli kart kullanımı, chat üzerinden ödeme, cashback kampanyaları gibi hizmetler sunuyor. Tüm ödemelerin ve para transferlerinin 7/24 gerçekleştirilmesine olanak tanıyan elektronik para kuruluşu; su, doğalgaz, elektrik faturalarının ve daha birçok kurum ödemesinin hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. Ayrıca alışveriş ve farklı harcamalarda kullanılmak üzere sanal kart hizmeti de Papel mobil uygulaması üzerinde sunuluyor.

Açık bankacılık hizmetiyle kullanıcılar farklı bankalardaki hesaplarını Papel uygulaması üzerinden görüntüleyebiliyor ve yönetebiliyor. Böylece kullanıcılar için bütçe yönetimi de daha kolay hale geliyor. Günlük ihtiyaçlar dahilinde güvenli bir biçimde para transferi yapılmasını sağlayan Papel, para isteme ve gelen isteklere yanıt verebilme özelliği de sunuyor.

Şirket, bireysel kullanıcıların yanı sıra işletme sahipleri için de ödeme teknolojilerini tanıtarak B2B faaliyetlerini hızlandırmayı planladığını duyurdu. Sanal POS, fiziki POS, soft POS ve Papel ile Öde entegrasyon çözümleri gibi yeni nesil ürünlerin yanında, mağaza ve ekip yönetimi, anlık veri takibi gibi günlük operasyonu hızlandırmaya yarayacak özelliklere sahip Papel İşletme Paneli’nin bu yıl aktif hâle gelmesi bekleniyor.