Paribu, Kriptomeda’yı bünyesine kattı

Paribu, Kriptomeda’yı bünyesine dahil etti. Paribu, Kriptomeda ile birlikte bağımsız ve tarafsız bilgiye erişimi kolaylaştırmaya, her daim sektöre öncülük eden adımlar atmaya ve doğru bilginin kaynağı olmaya devam edecek.

Kriptomeda Direktörü Eray Dengiz, “Türkiye’nin lider web3 ve blokzincir medya şirketi olarak, Paribu ile yollarımızı birleştirmek bizi son derece sevindiren bir gelişme. Birlikte çok daha güçlü yol alacağımıza olan inancım tam. Ufuk açıcı ve yenilikçi projeler yapmaya hazırız. Her zamanki bağımsız ve tarafsız yayıncılık anlayışımızla milyonları doğru bilgiye ulaştırmaya devam edeceğiz” diyerek konuya dair görüşlerini dile getirdi.

Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral ise “Kriptomeda’yı bünyemize dahil etmekten ötürü mutluluk duyuyoruz. Doğru bilginin kaynağı olma hedefimiz doğrultusunda, sektörün en önemli yayın şirketinin faaliyetlerini Paribu bünyesinde devam ettirecek olması, önemli bir dönüm noktası. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecan duyuyoruz ” diyerek anlaşmanın önemine vurgu yaptı.