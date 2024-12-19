Pazarama'dan yılbaşına özel kampanya

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Pazarama, her zaman tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanarak sunduğu kampanyalarla, yılbaşı alışverişlerini daha keyifli, avantajlı ve özel kılıyor. Binlerce fırsat ile tek bir platformda hizmet veren Pazarama, aralık ayında tüketicilerinin yeni yıl alışverişlerinde en büyük destekçisi oluyor.

Pazarama ile yılbaşı coşkusuna adım atın

Pazarama, Yılbaşı Alışveriş Fırsatları kampanyasında, özenle seçilmiş yılbaşı ürünleriyle dolu bir dünya sunuyor. Parıldayan yılbaşı ağaçları, renkli sofra servisleri, sıcak ve davetkar aydınlatmalar, zarif dekorasyon ürünleri ve sevdiklerinize özel hediyelikler ile evinizin her köşesine yeni yıl neşesini taşıyabilirsiniz. Pazarama, yılbaşı ruhunu yansıtan ev tekstili ürünleriyle evinizi baştan aşağı yenileyerek, yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşamanıza olanak tanıyacak.

Yılbaşı alışverişinin en özel kısmı hediyeler! Pazarama’da, ev dekorasyon ürünleri ile sevdiklerinize sıcacık bir yılbaşı atmosferi hediye edebilir, mutfak aletleriyle onları mutfaklarında şıklıkla buluşturabilirsiniz. Giyim ve aksesuarlar ile yılbaşı gecesinde parlamalarını sağlarken, kişisel bakım ürünleriyle kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilirsiniz.

Yılbaşı fırsatlarıyla daha fazla avantaj

Aralık ayı boyunca, Pazarama’dan yapacağınız alışverişlere birçok ekstra avantaj ekleniyor. Anlaşmalı bankalarla yapılan iş birlikleri sayesinde puan kazanma fırsatları, vade farksız taksit seçenekleri ve miller ile alışveriş yapma imkanları da sunuluyor. 16-31 Aralık tarihleri arasında Pazarama'dan tek seferde yapacağınız 5.000 TL ve üzeri alışverişinize 750 TL PazaramaPuan kazanma fırsatı tüketiciler ile buluşacak.

Tüm ay boyunca ilk alışverişe özel kuponlar, Pazarama uygulamasından yapılacak olan alışverişlere özel katlanan kuponlar, En uzun geceye (21 Aralık) özel kuponlar, 25-27 aralık tarihlerinde Çok Al, Az Öde kampanyaları ile avantajlar artacak.

Evde yılbaşı rüzgarını hissedin

Bu yıl, evinizdeki yılbaşı atmosferini Pazarama ile bir üst seviyeye taşıyın. Parıldayan yılbaşı süsleri, zarif dekoratif objeler ve şık mutfak ürünleri ile her anı özel, her anı şık hale getirin. Hadi, vakit kaybetmeden yeni yılın coşkusuna adım atın ve evinizi Pazarama’daki yılbaşı ürünleri ile süslemeye başlayın!

Pazarama, iş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmayı hedefliyor. Online alışverişin yanı sıra uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir içi ulaşım kartlarına yükleme ve araç içi mobil ödeme gibi farklı alanlarda da tüketicilerin ihtiyaçlarına çözümler sunarak faaliyetlerini sürdürüyor.