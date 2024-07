Pazarama online alışverişte kartsız dönemi başlattı!

Takip Et

E-ticaret sektörünün hızla büyüyen yenilikçi online alışveriş platformu Pazarama, sunduğu ödeme alternatifleri arasına “Pazarama Limit”i ekleyerek tüketicilerin yanında olmaya devam ediyor. Kartsız taksitli alışveriş olanağı sunan “Pazarama Limit” ile tüketiciler, İş Bankası iştiraki olan Pazarama’dan yaptıkları alışverişlerde işlem anında herhangi bir ödeme yapmaksızın, ertelemeli ve taksitli ödeme imkânına sahip oluyor. Pazarama, Pazarama Limit’i dünyada Buy Now Pay Later (BNPL) olarak tanımlanan yeni nesil ödeme çözümlerinin Türkiye’deki öncüsü olan HASO (Hemen Al Sonra Öde) ile gerçekleştirdiği iş birliği ile müşterilerine sunuyor.

“Şimdi Al, Sonra Öde” ödeme yöntemini Pazarama’da sunmaktan son derece memnunuz

Pazarama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bülent Kutacun, yeni hizmet ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Pazarama Limit ile müşterilerimize kredibilitelerini etkilemeyen, kartsız, ertelemeli ve taksitli ödeme imkânı sunan bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Tüm dünyada hızla büyüyen “Şimdi Al, Sonra Öde” ödeme yöntemini Pazarama’da sunmaktan son derece memnunuz. Pazarama olarak hedefimiz, müşterilerimize aradıkları ürünleri hızla ve kolaylıkla satın alabilmeleri için farklı finansal çözümler sunan bir pazaryeri haline gelmek. Pazarama Limit de bu hedefimiz doğrultusunda HASO Danışmanlık ve Veri Analiz Hizmetleri A.Ş. ile birlikte geliştirdiğimiz finansal çözümlerden biri. Tüketicilerimize farklı faydalar sağlayacak iş birliklerimizi ve projelerimizi hayata geçirerek yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

éHemen al, sonra öde” 2023 yılı sonu itibarıyla 70 milyar dolar hacme ulaştı

Dünyada her geçen gün daha fazla tercih edilen ödeme yöntemlerinden biri haline gelen “hemen al, sonra öde” (Buy Now Pay Later – BNPL) ile gerçekleştirilen ödemelerin tutarının, 2023 yılı sonu itibarıyla 70 milyar dolar hacme ulaştığına dikkat çeken HASO CEO’su Kerem Özgür Araç, BNPL yöntemi ile ödemenin Türkiye’de de hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti.

HASO olarak Türkiye’de yeni nesil ödeme çözümlerinin öncüsü olduklarını belirten Kerem Özgür Araç, perakendeci ve pazar yerlerine e-ticaret platformları üzerinden herhangi bir finansal ürün gerekliliği olmadan taksitli satış yapma imkânı sağladıklarını vurguladı. “Geliştirdiğimiz veriye dayalı uygulama sayesinde alışveriş yapan bireylerin değerlendirilip, limit verilmesinden, taksit planlarının oluşturulmasına, alışveriş sonrası ödemelerin takibine kadar uçtan uca hizmet veriyoruz” diyen Araç, “Yenilikçi, hızlandırıcı ve tamamlayıcı ödeme çözümleri ile perakendeci ve pazar yerlerinin büyümesi ve gelişmesine önemli fırsatlar sunarken, tüketicilere de yeni nesil ödeme aracı sunarak alışveriş deneyimlerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Araç, Pazarama Limit ile yapılan çözüm ortaklığına dair şunları söyledi: “HASO olarak sunduğumuz kolay alışveriş deneyimi, yüksek onay ve hızlı çözümler ile e-ticaret, perakende ve pazar yeri markalarının her geçen gün daha fazla tercihi haline geliyoruz. HASO ve Türkiye’nin yenilikçi online alışveriş platformu Pazarama iş birliği ile geliştirdiğimiz yeni nesil ödeme sistemi olan Pazarama Limit’in tüketicilere yeni alışveriş deneyimi sunacağına inanıyoruz. Pazarama Limit ile sağlayacağımız yeni finansman olanakları, tüketici ihtiyaçlarının çözümünde önemli bir rol üstlenecektir. Bizi tercih eden Pazarama’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Kartsız, taksitli alışveriş imkanı sağlıyor

Pazarama Limit, kredi kartı limitini bloke etmeden, 3 ay ertelemeli ve 12 aya varan taksit seçenekleri ile alışveriş yapma olanağı sağlıyor. Kredi olarak değil, bir alışveriş yöntemi olarak konumlanan Pazarama Limit, bu sayede kullanıcıların kredi kartı limitlerine veya kredi başvurularına olumsuz bir etkide bulunmuyor ve toplam kredi limitlerinde bakiye olarak yer almıyor. Pazarama’da ilk olarak Pazarama’nın kendi mağazasında devreye alınan uygulama, yakın zamanda Pazarama satıcılarının ürünlerinde de kullanılabilecek.