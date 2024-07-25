İş insanlarına “Yek Metot” ile Londra’da İngilizce öğretecek

Seda Yekeler Dil Akademisi; Türkiye’nin ardından şimdi de İngiltere’de ‘Exclusive Business English Camp’ programını başlatıyor. Yek Metot sistemi ile hayata geçirilen eğitim, 30 kişinin katıldığı toplam 100 saatten oluşuyor.

SEYEV Vakfı Başkanı, dilbilimci ve filantropist Seda Yekeler, yabancı dilin bir ders değil edinilecek bir unsur olduğunu vurgulayarak Londra’da kurduğu dil köyü projesini şöyle anlattı: “Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin; dil ve beyin analizini yaparak hedeflere yönelik ‘tailor made’ programı ile çalışıyoruz. Dil edinmenin bir yetenek değil, beceri olduğunu öğretirken bunun gerçek ve sürdürülebilir motivasyon ile yaşam tarzı haline getirilmesini sağlıyoruz. Bu metot geliştirilirken 8 binden fazla katılımcının analizi yapıldı. Süreç için özellikle belirli bir yaştan sonra yabancı dil edineceğine inanmayan iş insanlarının rutininden uzaklaştığında dil edinimin üzerindeki etkisi araştırıldı.”

“En büyük engel stres”

Yeni bir dil öğrenirken en büyük engelin stres olduğunu belirten Yekeler; “Odaklanma, dil edinmenin en önemli unsuru. Doğal çevrenin sakinliği dikkatinizi ve odaklanma yeteneğini artırır” dedi.

Açık havada vakit geçirmenin stres hormonlarının azalmasına ve ruh halinin iyileşmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Yekeler, “Katılımcılarımızın doğada yaptıkları aktiviteler, öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor ve öğrenme sürecine duyulan ilgiyi arttırdığı için öğrenme motivasyonu daima üst düzeyde tutulabiliyor” diye konuştu.

Yekeler eğitimlere sağlık sektörü başta olmak üzere hukuk, otomotiv, sigorta, teknoloji şirketlerinde görev alanlar ile uluslararası başarı elde etmek isteyen sanatçıların katıldığını aktardı.

“Yılda 350 milyon TL harcıyoruz ama 88 ülke arasında 77’nciyiz”

Türkiye’nin dil eğitimine en çok para harcayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Seda Yekeler, Education First’ün araştırmasına göre Türkiye’de yılda yaklaşık 250 bin öğrencinin yabancı dil eğitimi için 350 milyon TL harcadığını söyledi. Yekeler, “Buna rağmen, 88 ülke arasında yapılan araştırmada 77. sırada yer alıyoruz” dedi.

Yekeler, eğitimde eşitlik ve kapsayıcılığın önemine işaret ederek “Dezavantajlı grupların eğitimden eşit şekilde yararlanması için politikalar geliştirilmesini önemsiyoruz" dedi.