Pazarlama dünyası yapay zekâ teknolojilerini konuşacak

Pazarlama dünyası SMARTIES NEXT! CONFERENCE'24’te buluşuyor. Konferansta, modern pazarlamanın yaratıcılığı ve yenilikçiliği merkeze alınacak. Bu yıl SMARTIES NEXT! CONFERENCE, “NEW ERA: Scary or Possible” ana temasıyla, yapay zekâ teknolojisi sonrası döneme odaklanıyor. Yapay zekâdan dijital dönüşüme, veriden sürdürülebilirliğe, hiper-kişiselleştirmeden e-ticaretin değişen dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede konuların ele alınacak. Konferansta, katılımcılar, pazarlamanın geleceğine dair önemli ipuçları alacaklar.

Greg Stuart Türkiye’ye geliyor

Pazarlama, medya ve teknoloji şirketlerinin liderlerini MMA Global çatısı altında buluşturan, pazarlama sektörünü geliştirerek dönüştüren Greg Stuart da SMARTIES NEXT! CONFERENCE’ta bir konuşma yapacak.

Stuart, yapay zekânın pazarlama sektörüne etkileri, yaratıcılığı ve insan dokunuşunu nasıl etkilediği, yapay zekâ destekli pazarlama araçlarının maliyetleri ve getirisi, yapay zekâ, metaverse, blockchain gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle pazarlamanın gelecekte nasıl şekilleneceği, yapay zekâ teknolojisini düzenlemeye yönelik yeni yasa ve yönetmelikler, yapay zekânın yükselişiyle birlikte pazarlama sektöründeki iş rollerinin nasıl değişeceği, hangi yeni mesleklerin ortaya çıkacağı ve mevcut işlerin nasıl dönüşeceği gibi konulardaki görüşleri ile uluslararası bir otorite olarak kabul ediliyor.

Dijital dönüşümün direksiyonundakiler deneyimlerini paylaşıyor

Etik, veri, sürdürülebilirlik ve içerik gibi dijital pazarlamanın temel taşlarını oluşturan konular, sektörün bu hızlı dönüşümünde, direksiyonda olan kadın liderler tarafından ele alınıyor. Konferansta, Türkiye’de ilk kez konuşacak olan Reddit’in global sesi Bella Jagger yapay zekâ teknolojilerinin sosyal medya topluluklarını nasıl şekillendirdiğine dair bilgiler verecek.

DACH (Almanya – Avusturya – İsviçre) bölgesinde veriye dayalı pazarlama çözümleri sunarak sektöre yeni bir soluk getiren Maren Seitz (Analytic Partners), değişen ekonomik ve politik koşullarda markaların büyüme hedeflerine ulaşmalarında veri analitiğinin önemini vurgularken, bu yıl Mozilla Rise25’te yer alan, Birleşmiş Milletler’e Yapay Zekâ Etiği konusunda danışmanlık veren, yapay zekâ etiği uzmanı ve filozof Dr. Cansu Canca (AI Ethics Lab), bu teknolojinin sunduğu fırsatlar ve beraberinde getirdiği tehditleri gözler önüne serecek.

E-ticaretteki başarılı pazarlama stratejileri ve dijital dönüşüm süreçlerindeki başarısıyla öne çıkan Süreyya Bayraktaroğlu (MigrosOne), e-ticaretteki en büyük kitlelerden birinin yöneticisi olarak sektörün geleceğine dair önemli ipuçları sunarken, nöromarketing ve sürdürülebilirlik liderlerinden Doç. Dr. Dicle Yurdakul (AU Inova Lab), dijital dünyaya yön verdiği gibi konferansa da yön verecek.

LinkedIn ilk kez Türkiye’de

Türkiye’de ilk kez sahnede olacak bir başka platform da Linkedin… DACH Bölgesi Pazarlama Direktörü Henrick Ihlo, iş dünyasında yapay zeka kullanımnı ve insan kaynaklarına etkisini, LinkedIn’in global bakış açısıyla aktaracak. Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi, LinkedIn’in Türkiye’deki 13 milyon kullanıcı arasında Top Voice unvanını alan ve profilinde mavi Linkedin rozeti taşıyan tek kullanıcı olan Sertaç Doğanay da SMARTIES NEXT! CONFERENCE’ta yer alacak.

Konferansta iki önemli influencer da sahnede

Yaratıcı içerikleri ve etkili anlatımıyla milyonların takip ettiği Uberküloz yani Berk Keklik, yapay zeka desteği ile, müşteri odaklı viral içerik üretmenin tüyolarını verecek. Bir diğer influencer ise yorumları, görüşleri ve önermeleriyle Türkiye’nin en çok takip edilen pazarlamacılarından Amplitude Central EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen.

MMA Global MEA CEO’su Melis Ertem, "Dijital dönüşümün hızlandığı günümüzde, pazarlama profesyonellerinin sürekli öğrenmesi ve kendini geliştirmesi gerekiyor. SMARTIES NEXT! CONFERENCE’ı, bu ihtiyacı karşılamak için mükemmel bir platform olarak tasarlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Konferansta, hep birlikte sektörün en başarılı isimlerinden ilham alacak ve yeni fikirler dinleyeceğiz” dedi.

SMARTIES NEXT! CONFERENCE’a katılacak isimler

Volkan Biçer: Investor, Ludus Venture Capital

Süreyya Bayraktaroğlu: CMO, Migros One

Burak Can: CEO, Karnaval Media Group

Hande Orhan: Communications Director, Amazon

Serkan Tavşanoğlu: Head of Agencies and Partnership, Meta

Yasemin Aktürk: Sales adn Marketing Director, Ekşisözlük

Cihan Öztürk: Head of Client Solutions, Central and Southern Asia, TikTok

Selvi Talipoğlu: Marketing Director, Hopi

Murat Öner: Sales Director, Cimri

Didem Namver: Director, Digital Marketing Excellence & Consumer Loyalty Programs,PepsiCo Türkiye | Chairwoman, MMA Türkiye | General Secretary, REPİD Türkiye

Alper Cengiz: CCO, SEM

Melis Ertem: CEO, MMA MEA

Efe Volkan: Digital Director, L'Oréal

Erdi Arıcan: Ice Cream Media Manager, Unilever

Serdar Çalik: CRO, Datamoire