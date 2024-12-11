Polisan Kimya, 2024 Avrupa Responsible Care Ödülleri’nde iki ödül birden kazandı

Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi CEFIC, 2024 Avrupa Responsible Care Ödülleri aracılığıyla Antwerp Deklarasyonu'nun hedeflerini ilerletmeye yönelik olağanüstü katkılarından dolayı 23 şirket ve ulusal derneği ödüllendirdi. Polisan Kimya, Avrupa’nın saygın kimya endüstrisi örgütü CEFIC tarafından düzenlenen 2024 Avrupa Responsible Care Ödülleri’nde iki ödül birden kazandı.

Karbon yönetimi ve döngüsel ekonomi alanındaki öncü çalışmalarıyla ‘Başarı Ödülü’nü kazanan Polisan Kimya, dijital çözümlerle sürdürülebilirliği bir araya getiren projeleriyle de ‘Övgü Ödülü’ne layık görüldü.

Döngüsel ekonomiyi destekleyen, süreç güvenliğini dijitalleştiren ve çevresel etkileri azaltan projelere toplamda 14 başarı, 9 övgü ödülünün verildiği 2024 Avrupa Responsible Care Ödülleri’nde Polisan Kimya, Türkiye’den ödül alan tek şirket oldu. Endüstri 4.0 standartlarında inşa edilen, yeşil bina sertifikalı tesis yatırımı, uzaktan enerji kontrol sistemleri gibi dijital altyapısını güçlendiren projeleriyle sürdürülebilirlik odağında operasyonel verimliliğini artıran, doğal kaynak kullanımını izleyip kontrol eden ve çevresel etkilerini azaltan Polisan Kimya, ‘Karbon Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi’ çalışmalarıyla Başarı Ödülü’nü alırken, dijital çözümlerle hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle de Övgü Ödülü’nün sahibi oldu.

Polisan Kimya tarafından yapılan açıklamada, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için, karbon nötr iş modelleri geliştirmeye yönelik stratejik bir yaklaşım benimsendiği belirtildi. Bu bağlamda, çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik alınan ödüllerin, yalnızca organizasyonun değil, tüm çalışanların eşsiz katkılarının bir sonucu olduğu vurgulandı. Polisan Kimya’nın bu ödüllere layık görülmesine katkı sağlayan temel unsurlar arasında karbon ayak izinin minimize edilmesi, döngüsel ekonomi prensiplerine dayalı iş süreçlerinin hızlandırılması ve dijital dönüşümle sürdürülebilirliğin entegrasyonu yer alıyor. Yönetim anlayışı doğrultusunda, enerji verimli teknolojilerin uygulanması, enerji kayıplarını en aza indiren optimizasyon süreçleri ve çevresel etkiyi azaltmaya yönelik kaynak verimliliği projeleriyle performansını sürekli iyileştiren Polisan Kimya, bulut tabanlı merkezi uzaktan izleme sistemleri kullanarak, doğal kaynakların izlenmesi ve yönetilmesini, veriye dayalı karar alma süreçleri ile proaktif bir şekilde gerçekleştiriyor. Ar-Ge süreçlerinde, ürün yaşam döngüsü (LCA) yaklaşımını esas alarak çevresel, sosyal ve ekonomik etki analizleri yapan Polisan Kimya, bu sayede kaynakların verimli kullanımı ile çevresel etki minimizasyonu sağlıyor.