PETDER’in yeni başkanı Mehmet Abbasoğlu oldu

1996 yılında petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulan sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarından PETDER’in2025 Olağan Genel KurulToplantısı 17 Nisan Perşembe günü gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda PETDER’in geçmiş döneme ait faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı ve son 2 yıla ilişkin bütçesi Genel Kurul’un onayına sunuldu.Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda 2025-2027 dönemi PETDER Yönetim Kurulu da belirlendi.

Söz konusu dönemde PETDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı:Mehmet Abbasoğlu (Petrol Ofisi A.Ş.)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:Mahmut Çil (Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.)

Muhasip Üye:Özgür Kahramanzade (Opet Petrolcülük A.Ş.)

Yönetim Kurulu Üyeleri:

- Ahmet Erdem (Shell &Turcas Petrol A.Ş.)

- Ahmet İzzet Eke (Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.)

- Çağdaş Demirağ (TP Petrol Dağıtım A.Ş.)

- Hasan İlker Yükselir(SOCAR Turkey Petrol Ticaret A.Ş.)

- Mustafa Ergi (Altınbaş Petrol Ticaret A.Ş.)

Denetim Kurulu:

- Senem Çınar

- Cevza Landais

- Berç Germeyan

Seçimin ardından önceki Yönetim KuruluBaşkanı Ahmet Erdem’eve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden PETDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abbasoğlu; “PETDER yaklaşık 30 yıldır, enerjinin sürdürülebilir kalkınmadaki kritik rolünü ulusal ve uluslararası paydaşlar nezdinde destekleyen önemli çalışmalara imza atıyor. Şahsımı sektörün referans kurumlarından biri olan PETDER’inYönetim Kurulu Başkanlığına uygun gören sektör temsilcilerimize teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de üyelerimizle birlikte katma değerli proje ve inisiyatifler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.