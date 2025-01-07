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Pfizer Türkiye'de üst düzey atama

Pfizer Türkiye Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörlüğü'ne İrem Akman atandı.

Haber Merkezi
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Pfizer Türkiye'de üst düzey atama
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Pfizer’e 2016’da Yönetici Adayı (MT) olarak katılan ve 2023’ten beri Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar İş Birimi’nde Kıdemli Ticari Müdür olarak görev yapan İrem Akman, 1 Ocak 2025 itibarıyla Pfizer Türkiye Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü olarak atandı. 

İrem Akman kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan, 2014 yılında ise Queen Mary University of London’da Pazarlama Yüksek Lisans Programını tamamlayan İrem Akman, kariyerine 2015’te Türk Hava Yolları İnteraktif Pazarlama Departmanı’nda başladı. 2016 yılında Pfizer Türkiye bünyesine Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Proje Müdürü olarak katılan Akman, 2017’de Satış ve Pazarlama Servisleri Uzmanı, 2018’de Eczane Kategorisi Ülke Portföy Lideri, 2019’da Aşı Ülke Ürün Lideri, 2021’de Nadir Hastalıklar Ülke Ürün Lideri ve 2022’de Dahili Uzmanlıklar Kıdemli Ticari Müdürü olarak görev yaptı.

Akman, Pfizer Türkiye Dahili Uzmanlıklar Kıdemli Ticari Müdürü olarak, rekabet stratejilerinin oluşturulmasına ve Dahili Uzmanlıklar Takımı’nın çok kanallı etkileşim mükemmeliyetinin sağlanmasına liderlik etti. 2023 yılında Nadir Hastalıklar İş Birimi’nde Kıdemli Ticari Müdür olarak görev yaparken, kardiyomiyopati, hemofili ve büyüme hormonu portföylerine yönelik pazarlama strateji ve taktiklerinin oluşturulmasına liderlik ederek, Nadir Hastalıklar Kategorisi’nde lansman mükemmeliyetini sağladı. İrem Akman, 1 Ocak 2025 itibarıyla Pfizer Türkiye Pazar Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü olarak yeni görevine başladı.

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