Philips kahve makineleri, İstanbul Kahve Festivali’nde

Her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali, bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Festival boyunca Philips kahve makineleri deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, Philips LatteGo tam otomatik espresso makineleri ile kahve deneyimi yaşarken, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek. 16 Eylül Cumartesi günü 18.00- 18.45 saatlerinde, Coffee Manifesto Barista Eğitmeni Koray Erdoğdu sunumuyla gerçekleştirilecek "kendi evinin baristası ol" söyleşisiyle, profesyonel ve lezzetli kahve hazırlama konusunda pratik bilgiler paylaşılacak.

17 Eylül Pazar günü 17.00- 17.45 saatlerinde, ünlü tasarımcı Mert Çelebi rehberliğinde gerçekleşecek ‘Philips ile Linol Baskı Atölyesi’ çalışmasıyla, katılımcılar kahve tutkusu ve sanatı bir arada deneyimleme fırsatı yakalayacak. Philips Ev Aletleri, geçtiğimiz dönemde şirket adını global çapta Versuni olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Versuni Türkiye Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu, “Versuni'de, evleri yuvaya dönüştüren çok yönlü ürünler yaratıyoruz. Dijital teknoloji, ev yaşamının geleceğini belirleyen gücümüzdür ve işimizin merkezinde tuttuğumuz tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri sunmamızda en büyük yardımcımız. Ürünlerimizin her biri, tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Kahve makinelerimizde başardığımız rekor seviyede büyümenin bu çabaların bir sonucu olduğunu görüyorum. Herkesin ‘kendi evinin baristası’ olarak, favori kahvelerini en sevdikleri şekilde hazırlamalarına olanak sağlayan kahve makinelerimizle, tüketicilerimizin beğenisini ve güvenini kazanmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.