Pierre Cardin, Zara, LC Waikiki için üretim yapıyordu... Tekstil devi iflas etti!

İhracat yaptığı ülke sayısını 12'ye çıkaran ve Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki, DeFacto gibi markalar için üretim yapan Fi Triko, finansal zorluklar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyordu.

Şirket, ağustos ayında konkordato ilan etmişti.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ağustos’ta 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Firma sahibi Mehmet Karabulut, bu mühletin uzatılmasını talep etti, ancak mahkeme başvuruyu reddetti ve 14 Kasım itibarıyla Fi Triko’nun iflasına karar verdi.