  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Pierre Cardin, Zara, LC Waikiki için üretim yapıyordu... Tekstil devi iflas etti!
Takip Et

Pierre Cardin, Zara, LC Waikiki için üretim yapıyordu... Tekstil devi iflas etti!

Sektörün önde gelen markalarından Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ve DeFacto gibi büyük firmalar için üretim yapan tekstil devi Fi Triko, iflasını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pierre Cardin, Zara, LC Waikiki için üretim yapıyordu... Tekstil devi iflas etti!
Takip Et

İhracat yaptığı ülke sayısını 12'ye çıkaran ve Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki, DeFacto gibi markalar için üretim yapan Fi Triko, finansal zorluklar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyordu.

 Şirket, ağustos ayında konkordato ilan etmişti.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ağustos’ta 3 ay süreyle geçici mühlet kararı vermişti.

Firma sahibi Mehmet Karabulut, bu mühletin uzatılmasını talep etti, ancak mahkeme başvuruyu reddetti ve 14 Kasım itibarıyla Fi Triko’nun iflasına karar verdi.

ASRİAD’dan Doğu Anadolu’da bir ilk: Üçlü Ticaret ZirvesiASRİAD’dan Doğu Anadolu’da bir ilk: Üçlü Ticaret ZirvesiŞirket Haberleri

 

Yapı Kredi’nin “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programında 3. dönem başlıyorYapı Kredi’nin “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programında 3. dönem başlıyorŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Trendyol, kış ve kış sporları için özel seçeneklerini sundu
Trendyol, kış ve kış sporları için özel seçeneklerini sundu
11. Eker I Run’ın Yardımseverlik Koşuları kampanyalarında rekor bağış toplandı
11. Eker I Run’ın Yardımseverlik Koşuları kampanyalarında rekor bağış toplandı
Garanti BBVA 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisini kullanıma sundu
Garanti BBVA 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisini kullanıma sundu
HUSSA Türkiye pazarına girdi ilk tanıttığı ürün cam silme robotu oldu
HUSSA Türkiye pazarına girdi ilk tanıttığı ürün cam silme robotu oldu
ASRİAD’dan Doğu Anadolu’da bir ilk: Üçlü Ticaret Zirvesi
ASRİAD’dan Doğu Anadolu’da bir ilk: Üçlü Ticaret Zirvesi
Yapı Kredi’nin “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programında 3. dönem başlıyor
Yapı Kredi’nin “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programında 3. dönem başlıyor