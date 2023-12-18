PO Marine, DAKSAR ile iş birliği anlaşmasını uzattı

PO Grubu, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ile koordineli çalışan, Kalamış Setur Marina'da bulunan ve 14 botuyla İstanbul halkına kesintisiz hizmet sağlayan DAKSAR'ın yakıt sponsorluğunu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PO Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, şunları kaydetti:

"Petrol Ofisi Grubu, ülke geneli ve yakın coğrafyaya hava ve kara araçlarının yanı sıra deniz araçlarında da ihtiyaç duyulan tüm yakıt çeşitlerini sağlayabilen Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Denizcilik ekonomisindeki konumumuzu güçlendiren yerel ve küresel çalışmalarımızın bizi sektörün sürekli lideri haline getirmesinden gurur duyuyoruz. PO Marine olarak denizlerdeki güçlü liderliğimizi daha da sağlamlaştırırken, denizlerimizin güvenliği ve halkımızın can güvenliği konusundaki sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. İstanbul halkına denizde arama kurtarma hizmeti vermek için güçlerimizi birleştirdiğimiz DAKSAR ile yaptığımız bu uzun soluklu iş birliğinin devam etmesinden mutluluk duyuyoruz."

İstanbul boğazında 22 yıldır yaptığı kurtarma faaliyeti süresince 4 binin üzerinde arama kurtarma çalışması gerçekleştiren DAKSAR, gönüllülük esasına göre çalışıyor.