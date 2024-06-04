Polisan Holding ilk çeyrekte 187 milyon lira net kâr elde etti

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2024'ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

2024'ün ilk çeyreğinde 1,2 milyar lira konsolide gelir kaydederken, brüt karını ise bir önceki yıla göre yüzde 159 artırarak 303 milyon liraya taşıdı. FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 255 oranında artarak 214 milyon lira olurken, FAVÖK marjı da yüzde 17 olarak gerçekleşti. Holding'in 2024 yılı ilk çeyrek net karı 187 milyon lira oldu.

Konsolide gelirleri 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti

Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, Polisan Yapı Kimyasalları ve Poliport'un gelirlerindeki önemli artışa rağmen, sel felaketi sonrası üretimi duran Polisan Hellas'ın gelirlerinin azalması sonucu konsolide gelirlerinin 1,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

Dinçerler, "Konsolide brüt kar marjımız bir önceki yıla göre 18 puan artarak yüzde 24,5 oldu. Aynı şekilde FAVÖK marjımız da 14 puan artış göstererek yüzde 17,3'e yükseldi. Zorlu piyasa koşullarında elde ettiğimiz bu sonuçlar, katma değerli ürün ve hizmetlerin portföyümüzde ağırlığının artması, enflasyon, kur ve faiz değişkenlerinin finansal maliyetlerimize olan etkilerinin kontrol altında tutulması ile mümkün oldu. Bu olumlu gelişmelerin neticesinde geçen yılın ilk çeyreğindeki zarardan sonra bu yılın ilk çeyreğinde 187 milyon lira kar elde ettik." ifadelerini kullandı.