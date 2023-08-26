Pomega'dan 272 milyon dolar yatırım planı

Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, özel sektörde prizmatik tek tip lityum-demir fosfat pil hücresi üretiminde Türkiye'de tek olduklarını belirterek, "Bu alanda, özellikle kendi coğrafyamızda, Avrupa'da önemli bir oyuncu olmak istiyoruz." dedi.

Kontrolmatik Teknoloji bünyesindeki Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'nin giga fabrikasının 29 Ağustos Salı günü Polatlı'da yapılacak açılışı öncesinde basın toplantısı ve fabrika turu düzenlendi.

Fabrika hakkında basını bilgilendiren Aslanhan, prizmatik tek tip lityum-demir fosfat pil hücresi giga fabrikasında yıllık kapasitenin ilk etapta 500 megavatsaat, 2024'te tüm fazların tamamlanmasıyla 3 gigavatsaate ulaşacağını dile getirdi.

Aslanhan, fabrikada üretilen pil hücrelerinin güneş ve rüzgar enerjisi depolanmasında, yüksek güç tüketen elektrikli araçlarda, elektrikli otobüs, kamyon, tren, gemi, vapur ve iş makineleri ile müstakil evlerdeki ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağını aktardı.

Pomega'nın Almanya'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada bu alandaki tek fabrika olduğuna dikkati çeken Aslanhan, "Dünyada en büyük 10 üreticinin 6'sı Çin'de, 3'ü Kore'de, 1'i Japonya'da bulunuyor. Yani dünyada ilk 10'da Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, ABD'den, Balkanlar'dan, Orta Asya'dan herhangi bir ülke yok. Biz de bu alanda, özellikle kendi coğrafyamızda, Avrupa'da önemli bir oyuncu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"2021-2025 arasında yaklaşık 272 milyon dolar yatırım planlıyoruz"

Aslanhan, küresel sektörde iki tip lityum iyon batarya üreticisi olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yatırımcıların büyük kısmını elektrikli otomobil pazarına ilişkin batarya üreticileri oluşturuyor. Biz fabrikamızda elektrikli araçlarda kullanılan batarya teknolojisini üretmiyoruz. Biz diğer alana, elektrikli aracın dışında kalan ikinci pazara yöneliyoruz. Bu pazar, rüzgar ve güneş enerjisinin depolanması, endüstri, ağır iş makineleri, yüksek güçlü elektrikli araçlardan oluşuyor."

Fabrikanın pil hücresi üretim alanında Türkiye'de ilk olduğuna dikkati çeken Aslanhan, "Bu yıl şubatta ABD'de de yatırıma başladık. İşin ilginci ABD'de bu alanda fabrika yok. Türkiye'nin, şu anda ABD'den 1-0 önde olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Aslanhan, Ankara'daki fabrika için 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 272 milyon dolar yatırım planlandığını söyledi.

Yenilenebilir enerjide depolamanın önemli olduğuna işaret eden Aslanhan, şöyle devam etti:

"Artık güneş ve rüzgar santrallerinin depolama olmadan yapılması düşünülemez hale geldi. Çünkü Türkiye mevcut trafo kapasitelerini doldurdu. Şebekeye yüksek kapasiteli yeni rüzgar, güneş santrali bağlamak imkansız hale geldi. Bunun da çözümü depolamak, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Avrupa'da veya Amerika'da yenilenebilir enerjinin depolaması yapılamıyor. Türkiye kendi içerisinde ciddi potansiyel barındırıyor."

Aslanhan, yeni teknolojik bataryaların geliştirilmesine yönelik yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"AR-GE laboratuvarlarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi ile çok yakından çalışıyoruz. Onlarla yakında bir protokol imzalamak üzereyiz. Okulun kampüsü içerisinde ortak bir laboratuvar kuracağız. Pomega laboratuvarı olacak. Aynı zamanda ABD'deki South Carolina Üniversitesi ile de böyle bir çalışmamız olacak, orada da AR-GE laboratuvarı kurmuş olacağız."