Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’e Litvanya’da Fahri Doktora unvanı verildi

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Geliştirme Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucusu Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, toplumsal cinsiyet eşitliği için ilham verici liderliği ile Litvanya’da düzenlenen özel bir törenle Fahri Doktora unvanıyla onurlandırıldı.Törene Litvanya’nın ilk Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Karay Türkü Halina Kabaskaita katılım sağlayarak tebriklerini iletti. Mykolas Romeris Üniversitesi, Sağlamer’in “Avrupa araştırma ve yükseköğrenim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine yaptığı önemli katkılar, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı önemli bilimsel araştırmalar, araştırma politikası, bilim değerlendirmesi, doktora çalışmalarının geliştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ile ilgili küresel zorlukları birlikte ele almak için küresel akademik topluluğu bir araya getirmedeki büyük başarıları ve Mykolas Romeris Üniversitesi için geniş uluslararası akademik iş birliği fırsatlarının açılmasına verdiği sürekli destek” nedeniyle Fahri Doktora ünvanına layık görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gülsün Sağlamer beşinci kez Fahri Doktora unvanı aldı

Bu unvan, Sağlamer’in yurt dışından aldığı beşinci Fahri Doktora unvanı olurken daha önce Kanada’daki Carleton University (2001), Romanya’daki Universitatea de Nord Din Baia Mare University (2002) ve Ovidius University of Constantza (2009) ile Birleşik Krallık’taki Queens’ University Belfast (2018)’tan Fahri Doktora unvanının sahibi olmuştu.

Mykolas Romeris Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Inga Žalėnienė, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’i ülkelerinde ve üniversitelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sayın Sağlamer, birçok kişiye akademik ve mesleki başarıya ulaşma konusunda ilham veren, akademik ve sosyal liderliğin parlayan bir örneği olmuştur ve olmaya devam etmektedir” İfadelerini kullandı.

Tören sırasında Mykolas Romeris Üniversitesi’nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, “Avrupa çapında yüksek itibara sahip köklü bir üniversite olan Mykolas Romeris Üniversitesi tarafından bu ünvana layık görülmek benim için büyük bir onur” dedi.