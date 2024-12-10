Projesoft’a 52 milyon dolar değerleme yatırımı

Konsorsiyumun yatırım tercihinde Projesoft’un güçlü yurtdışı portföyüyle sunduğu büyüme potansiyeli ve zengin küresel iş birlikleri ağı etkili oldu. Projesoft’a yüksek bir yatırım getiren yeni iş birlikleri arasında Kuzey Amerika merkezli bir bankayla yaptığı anlaşma ile Kanada Borsasında işlem gören bir firmanın alt yapı teknolojilerini üstlenmesi dikkat çekti. 300'ün üzerinde sözleşmeli bayilik ağına sahip olan Şirketin, 26 farklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ile sağlanan iş geliştirmeleri bulunuyor. Projesoft'un B2B platformuyla ulaştığı yüksek ciro ve vaat ettiği büyüme potansiyeli de yatırımcıların güvenini pekiştiren bir başka unsur oldu.

Amerika’dan Avrupa ve Asya’ya küresel operasyonlar genişletilecek

Küresel e-ticaret operasyonlarındaki başarıları ile tanınan Gökhan Göksel yönetiminde yeni döneme başlayan Projesoft, aldığı bu stratejik yatırımla büyüme yolculuğuna hız verdi. Gerçekleştirilen yatırım süreci ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi veren Projesoft Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göksel, sağlanan finansmanın şirketin Amerika'daki mevcut operasyonları ve B2B platformlarını genişletmek, Avrupa ve Asya B2B pazarlarında da daha etkin bir rol almak için kullanılacağını belirtti. Projesoft olarak Amerikan zincir mağazalar devi Walmart’ın Türkiye’deki global entegratörü olduklarını belirten Göksel, küresel operasyonlarını daha da güçlendirmek amacıyla yakın zamanda şirketin Amerika’daki ofisini açmaya hazırlandıkları bilgisini de paylaştı. Türkiye içindeki bayi ağlarını genişleterek yerel pazarda da hızlı bir büyüme planladıklarını kaydeden Göksel, "Bu finansman, Projesoft'un global arenada daha güçlü bir oyuncu olma yolunda attığı çok önemli bir adımdır. Amacımız, yenilikçi teknolojilerimizi kullanarak sektörümüzdeki dönüştürücü gücümüzü net adımlarla ortaya koymak. Biz müşterilerimize üstün hizmetler sunmaktan da öte yaratıcı projelerimizle sektörümüzde beklentileri de yükseltme hedefindeyiz. Standartları belirleyen, fark yaratan, dinamik ve yenilikçi çözümlerimizle ulusal ve uluslararası arenada markamızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Sorumluluk alanlarımızda değişimin öncülüğünü üstlenerek, hem yerel hem de küresel pazarlarda çok daha etkin bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

“Küresel E-ticarette güven veren bir Türk markası olacağız’’

E-ticaret teknolojileri üretimindeki deneyimlerini, B2B ve B2C yazılım geliştirme, e-ticaret altyapısı ve uluslararası operasyonlara yansıtacaklarını vurgulayan Gökhan Göksel, “Amerika ve Avrupa’dan, Çin ve Hong Kong'a uzanan çok başarılı projelere imza attık. SaaS platformları, sınır ötesi ticaret operasyonları ve ölçeklenebilir iş modellerimizle yalnız yerelde değil küresel e-ticarette güçlü ve güven veren bir Türk markası olarak Projesoft’un hepimizi gururlandıracağına inanıyorum” diye konuştu.