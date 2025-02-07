Protel'den sigarayı bırakmaya teşvik izni

Günümüzde, çalışanlarına verdikleri değeri yalnızca sözlerle değil, somut uygulamalarla gösteren şirketlerin itibarları güçlenirken, çalışan bağlılığı da artıyor. Bu süreçte, sağlık odaklı yan haklar en dikkat çekici uygulamalar arasında yer alıyor. Çalışanlarının sağlığını teşvik eden uygulamalarıyla sektörde fark yaratan Protel, sigara kullanmayan ve sigarayı bırakan çalışanlarına, yıllık izinlerine ek olarak beş gün özel izin hakkı tanıyor.

"Sigara bırakmak sadece bireysel değil, aynı zamanda çevremiz ve toplumumuz için de büyük bir adım"

Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi ve sigarayı bırakmayı düşünen herkese destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Protel'in kurucusu Metin Arghan, “Sigara bırakmak sadece bireysel değil, aynı zamanda çevremiz ve toplumumuz için de büyük bir adım. Bu kapsamda, sigara kullanmayan veya bırakan çalışanlarımıza yıllık izinlerine ek olarak fazladan beş gün izin hakkı tanıyoruz. Şirket içinde daha pozitif, enerjik ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz” dedi.



“Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı önceliklerimizin başında geliyor”

Sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel izin hakkının sigarayı bırakmayı düşünenler için de önemli bir motivasyon kaynağı olmasını hedeflediklerini belirten Arghan, “Günümüzün yoğun temposunda insanlar sağlıklarını çoğu zaman ikinci plana atabiliyor. Ancak çalışma arkadaşlarımızın sağlığı önceliklerimizin başında geliyor; çünkü, sağlıklı bir yaşam her şeyin temelini oluşturuyor. Biz de bunun bilinciyle, çalışanlarımızın sağlıklarını önceliklendirmeleri için her fırsatta teşvik edici adımlar atmaya devam edeceğiz. Çünkü sağlıklı bireyler hem kendileri hem de çevreleri için daha mutlu, üretken ve sürdürülebilir bir yaşamın temelini oluşturur” dedi.