Protel'in 2025 yılı hedefi: Sürdürülebilir turizm ve teknolojik çözümler

Konuk ağırlama ve yiyecek-içecek sektöründeki, otel, restoran, konferans merkezleri, kafe, bar, pastane, plaj ve benzeri işletmeler için teknolojik çözümler sunan Protel, 2024 yılında büyümesini sürdürdü. İki ana ürünü OPERA Cloud ve Simphony Cloud ile birçok yeni kullanıcıya ulaşarak sektördeki dijital dönüşüme olan katkısını daha da artıran Protel, Oracle'ın Türkiye distribütörü olarak da ürünlerini sektörle buluşturmaya devam etti.

Opera Cloud ile birlikte bedelsiz olarak sunulan NOR1 eklentisi makine öğrenmesi algoritması kullanarak analiz ettiği müşterilere otomatik olarak oda upgrade önerileri yapan Protel, bu sayede müşterilerinin anlamlı bir ek gelir elde etmelerini sağlayarak, müşteri memnuniyetini artırdı. Şirket, 2025 yılında global ölçekte büyümesini hızlandırarak daha fazla işletmeye yenilikçi dijital çözümler sunmayı ve sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

“Geleceğin teknolojilerini bugünden sunmaya devam ediyoruz”

Protel'in kurucusu Metin Arghan konuyla ilgili değerlendirmesinde, “2024 yılı, Protel için dijital dönüşüm alanında gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerle hem sektöre katkıda bulunduğumuz hem de büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde ilerlettiğimiz bir yıl oldu. 2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, küresel ölçekte büyümemizi hızlandırmayı ve yenilikçi dijital çözümlerimizi daha fazla işletmeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Sektördeki liderliğimizi pekiştirmek için teknolojiyi iş süreçlerine entegre eden, verimliliği artıran ve işletmelere rekabet avantajı sunan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece yerel başarılarımızı küresel platformlara taşıyarak sürdürülebilir bir büyüme yolunda ilerlemeyi hedefliyoruz. Operasyonel süreçleri daha etkin hale getiren ürün ve hizmetlerimizle, geleceğin teknolojilerini bugünden sunmaya devam ediyoruz” dedi.

2025 yılında hedef dijital gelecek

Sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler, yapay zeka ve bulut tabanlı çözümler üzerine yatırımlarını artırarak, operasyonel verimlilik ve çevre dostu süreçler sunmayı hedefleyen Protel, atık yönetiminden ödeme sistemlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi projelerle, küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. 100 kişinin üzerindeki Ar-Ge ekibiyle yapay zeka ile atık yönetimini daha verimli hale getirecek projeler üzerinde çalışacak olan şirket, sürdürülebilir turizm için teknolojik çözümler geliştirerek sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ödüllerle dolu bir yıl

Protel, 2024 yılında bilişim sektörünün önemli referans kaynağı olan Bilişim500 listesinde 10 farklı kategoride yer alarak sektördeki güçlü konumunu bir kez daha gösterdi. Dijital dönüşümdeki yenilikçi çalışmalarını ileri taşımaya devam eden Protel, Digitopia ile dijital yeteneklerini güçlendirmek için yaptığı iş birliği ve POYD üyelerine sunduğu eğitim fırsatlarıyla sektöre katkıda bulunma hedefini destekledi.