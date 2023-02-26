Proud’un operasyonuyla Hatay’a 1 Ro-Ro gemisi yardım gönderildi

Yapım, yönetim, strateji ve operasyon ajansı Proud, tüm Türkiye’yi yasa boğan ve toplamda 10 ili etkileyen deprem felaketinde üstlendiği kurumsal strateji ve operasyon sayesinde, tüm ekibini, dernekleri ve yardımseverleri koordine ederek afet bölgesine önemli miktarda yardım gönderilmesini sağladı.

Depremin ilk gününde 13 kişilik ekibini ve ilk yardım tırını Antakya’ya ulaştıran ajans, ilerleyen günlerde tırlar dolusu yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırmasının yanı sıra 13 Şubat 2023 tarihinde, Cappadocia Seaways Ro-Ro gemisi ile İskenderun limanına konteyner ev, çadır, mobil tuvalet, mobil mutfak, ambulans, karavan, tekerlekli sandalye ve iş makineleri gönderdi.

Ajans Başkanı Akif Ağırbaşlı konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

“İlk etapta en iyi 13 arkadaşımızı yüksek teknolojimiz ile donatıp, yanlarına mobil istasyon, altı adet dron, onlara yetecek yeterli miktarda ihtiyaç malzemesi ile bölgeye göndermeye karar verdik. 10 il çok fazlaydı. Biz önce Adıyaman ve Antakya’ya odaklanmaya karar verdik. Daha sonra hepimizin aşkı olan Antakya’ya tüm gücümüzle destek olmaya karar verdik. Aynı zamanda 10 ile bölünmektense tek yere odaklanmak stratejimizin en doğru kararı oldu.

İkinci adım olarak yardım kapsamında gerekli olacak ihtiyaç kalemlerini belirledik. Çünkü 2011 yılından bugüne dek Proud saha operasyonlarında en etkili ajans olmuştur. Bu sebeple İstanbul’daki Afet Koordinasyon çalışmalarına gönüllü olarak katıldık. Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, AFAD ve Türk Kızılay’ı ile çok hızlı bir görüşme trafiğinin ardından düğmeye bastık. Kapalı pazar yerlerini göndereceğimiz tırların yükleme alanı olarak belirledik. Daha sonra kan bağışında etkin bir rol almaya karar verdik ve İstanbul’un 39 ilçesinde 39 noktada varlığımızı gösterdik.

Depremin 16. saatinde 13 kişilik Antakya operasyon ekibimizi alana ulaştırdık. Havalanan altı dron taşınabilir mobil istasyonlar üzerinden İstanbul’daki ekranlara görüntü göndermeye başladı. Her yer yıkılmıştı… Hazırladığımız yardım listesindeki ihtiyaç malzemelerinin miktarını 200 katına çıkartmaya karar verdik. İlk tırı yola çıkarttık.

Şubatın 7’sinde ise kurumların ve bizim topladığımız yardımları paketleme ve yükleme çalışmaları için kendimiz, ailelerimiz ekip arkadaşlarımız ve topladığımız yüzlerce gönüllü ile bir takım kurduk. Saha operasyonu bitene kadar ekibimiz uyumama kararı aldı. Sonra lojistik konusunun en büyük sorun olacağına karar verdik ve 2500 tırı organize etmeye ve yüklenmesine karar verdik. Arka arkaya çıkan onlarca tırı Antakya ekibimiz karşıladı ve AFAD yetkililerine teslim edip sahada yardım alanlarını belirleyerek telsiz koordinasyonu ile organize etti. Giden her tıra ekibimizden yağma riskine karşı iki ekip arkadaşımızı muhafız olarak bindirdik. Biz kendi yardım malzemelerimizi kendimiz koruduk ve hatasız bir şekilde tüm tırları Antakya’mıza ulaştırdık.

Hızlıca diğer illere bir katkı sağlamak için kolları sıvadık. Bu iller Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Kayseri, Diyarbakır, İskenderun ve Osmaniye. İllerimizde bulunan özel bir okulun kampüslerinin yemek ve barınma için afetzedelerimizin kullanımı ve güvenliğine açılmasına öncülük ettik. Bunu tüm afetzedelere çeşitli kanallar ile duyurduk. Ajansımızın portföyündeki kırk bin önemli kişiye toplu mesaj atarak durumun aciliyetini bildirdik.

Gönderdiğimiz tırlar öncelikli olarak battaniye, ısıtıcı, su, power bank, tıbbi müdahale ekipmanı, kadın ve çocuk acil ihtiyaçları, mama, dayanıklı gıda, termal bot ve kaban, bir kırkayak dolusu çocuklarımıza oyuncak, kadınlarımıza gerekli hijyen ürünleri ve yüreğimizle doluydu. Başta Atik olmak üzere birçok kurumla görüşerek AFAD hesaplarına çok yüksek rakamlarda bağış topladık. 6.000 karavanı bölgeye göndermek için organize ettik.

Depremin beşinci gününde Ulaştırma Bakanlığı İle koordineli olarak İstanbul Pendik limanından İskenderun limanına lojistik desteğimizi denizyolu ile devam ettirdik. 13 Şubat 2023 tarihinde Cappadocia Seaways Ro-Ro gemisi ile İskenderun limanına konteyner ev, çadır, mobil tuvalet, mobil mutfak, ambulans, karavan, tekerlekli sandalye ve iş makineleri gönderdik.

Bir gecede, ’Ses Ver Türkiyem’ filmini yaptık. 65 milyon üstü izleme aldık.Proud olarak hem ekibimiz hem iş ortaklarımız hem de dostlarımızın desteğiyle afet bölgesindeki depremzedelerin yanında olmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bu süreçte gösterdikleri yüce çaba ile gücümüze güç katan ülkemizin değerli sanatçısı ve ajansımızın hem kurucusu hem Yönetim Kurulu Başkanı olan Serkan Bayer’e ve değerli Ceo’muz Alp Yola’ya kendim ve sahadaki bütün ekipler adına teşekkür etmeyi az buluyorum.”