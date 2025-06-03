QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş: Leasing, şirketlere 4 büyük avantaj sağlıyor

Şenay ZEREN

Yüksek faiz oranları ve enflasyon ortamında reel sektör ve KOBİ'ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) sıkıntılı bir dönem yaşarken; ekonomiye önemli destek sağlayan Leasing yani finansal kiralama sektörünü QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş ile konuştuk.

Sektörün önemli oyuncularından olan QNB Leasing, bu yıl 35. yılını kutluyor. 2025'in ilk çeyreğinde, 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini söyleyen Osman Taş, QNB Leasing ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında mart ayında imzalanan 100 milyon dolarlık kredi anlaşmasına değinerek, "Türkiye'nin cari açığına katkı sağlıyoruz" dedi.

QNB Leasing Genel Müdürü Taş, leasing firmalarındaki mevcut müşteri sayısının 10 katına çıkma potansiyeli olduğunu belirtirken, leasing'i kullanan şirketlerin 4 avantaj elde ettiğine dikkat çekti. Taş, bunları şu şekilde sıraladı: yüzde 1 KDV uygulaması, 5 yıl ya da üzerinde vadelerle yatırım yapma imkânı, operasyonel kolaylık, bankalarda döviz kredisi kullandırma koşullarından muaf olmak...

Peki, leasing şirketleri KOBİ’lerin büyümesine nasıl katkı sağlıyor; şirketler neden bankadan kredi yoluyla finansman sağlamak yerine leasing’i tercih etmeli; leasing sektörüne yönelik bekletiler neler?... Hepsini ve fazlasını QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş tüm detaylarıyla anlattı.

QNB Leasing olarak rakiplerinizden hangi konularda farklılaşıyorsunuz ve öne çıkaracağınız güçlü taraflarınız nelerdir?

Finansal leasing sektöründe farklılaşmak için yapılması gereken şey, odaklanmak. Biz odaklanmayı, ‘müşterilerimizin çözüm ortağı olmak’ şeklinde nitelendiriyoruz. Çünkü işini büyütmek isteyen bir KOBİ bize geldiğinde, her şeyden önce yolu bilmiyor olabilir. Yani, işini büyütmek için gerekli olan ekipmanın hangi marka ve özellikte olması gerektiği, bunların yurt içinden ya da yurt dışından temin edilip edilmemesi gibi durumları dahi bilmeyebilir. Biz kendimizi KOBİ'lerin çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz ve neredeyse her konuda çözüm ortağı olma yetimiz var.

Şirketiniz açısından 2025 yılının ilk çeyreği, 2024 yılının ilk çeyreğine göre nasıl geçti? 2025’e girerken koyulan hedeflerle, gerçekleşenler örtüşüyor mu?

Bence örtüşüyor. 2025'in ilk çeyreğinin son günlerinde, finansal piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönem oldu. Ancak, 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla, leasing sektöründe dolar bazında yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme sağlandı. QNB Leasing olarak da, pazardaki yerimizi güçlendirdik ve dolar bazında yüzde 20 bir büyüme gerçekleştirdik.

‘Bu nasıl oldu?’ diye sorarsanız; temelde Merkez Bankası'nın politika faizini sene başından itibaren düşürmeye başlaması ve bunu TÜFE'ye bakarak yapıyor olması sağladı, diyebiliriz. Çünkü leasing'ler doğası gereği iyimser ve KOBİ'lere, ticari firmalara uzun vadeli kredi veren şirketler. Eğer takip eden dönemlerde faizin düşeceği öngörülüyorsa, o zaman iyimser bir şekilde müşterinin hissedeceği leasing fiyatını aşağı çekecek önlemler alınıyor.

Merkez Bankası, nisan ayında politika faizini sürpriz bir şekilde, yüzde 46 seviyesine çekti. Nisan ayı enflasyonu, beklentilerin bir miktar altında geldi ama baktığımızda aylık yükseliş yüzde 3. Mayıs ayı enflasyonunun ise, yüzde 2’nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Bütün bunlar leasing sektörünü nasıl etkiledi? Bundan sonrası için beklentileriniz nelerdir?

Bu tablo şüphesiz maliyetlerin yukarı gelmesiyle sonuçlandı. Leasing uzun vadeli kredi veren bir yapı olduğu için; leasing firmalarının fonlama yapısında, ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanan uzun vadeli krediler olmak zorunda. Uzun vadeli kredi aldığınızda, koşullarınızı ona göre ayarlama şansınız oluyor. Bu sebeple, leasing şirketleri son dönemdeki volatilite artışlarını duraksama olarak yaşamadı.

‘Bundan sonrası nasıl olur?’ derseniz; 7 haftalık düşüşün ardından Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış, olumlu bir sinyal veriyor. Böyle olunca, sanayicilerin de yatırım yapmak için daha olumlu düşünmeye başlayacağını öngörebiliriz.

QNB Leasing ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), mart ayında 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Bu krediyle ilgili planlamalar nasıl yapıldı? KOBİ’lerin büyümesine nasıl bir katkı sağlayabilir?

Bu kredi paketlerini çok önemli görüyoruz. QNB Leasing olarak, dünyanın her yerinden sağladığımız krediler var. Türkiye'nin cari açığına da katkı sağlıyoruz.

IFC kredi görüşmeleri sırasında bizden, doğaya saygılı, ülke ekonomisini büyütecek, kadın istihdamını artıracak projelere aracılık etmemizi istedi. Her şeyden önce böyle bir krediyi almak, bizim için memnuniyet verici. Kredi sağlanmasının ardından da, hangi KOBİ'ler bu şartlara uygun diye bakıyoruz ve bu 100 milyon doları; ekonomiyi büyütecek, ithal ikame ürün imalatı yapan şirketlere aktarma şansımız oluyor. KOBİ'ler önümüzdeki dönemde bu ve benzeri paketlerden yararlanmaya devam edecek.

Firmalar, makine ve ekipman alırken, neden bankadan kredi yoluyla finansman sağlamak yerine, leasing’i seçsin?

Leasing firmalarının toplam 40 bin tane müşterisi var. Bu rahatlıkla 5 ya da 10 katına çıkmalı. Çıkabilme potansiyeli var. Ancak şu 4 avantajı çok iyi izah etmek ve görünürlüğünü sağlamak lazım.

Birinci avantaj vergi… İşini büyütmek isteyen bir KOBİ, yeterinde sermaye biriktiremediyse ve makine yatırımı yapmak istiyorsa; bu makineyi leasing aracılığıyla alması halinde KDV'si yüzde 1 olarak hesaplanıyor. Yani, yatırım malı ürünleri leasing ile alınırsa KDV'si yüzde 1 olarak uygulanıyor.

İkinci büyük avantaj vade... Leasing firmaları şunu söylüyor: Bu makineyi sana ben kiralayacağım, dolayısıyla malın sahipliği hala bende ki bu bizim için de önemli bir avantaj. Ama ben bunu yaparken, “Makineyi çalıştırıp, oradan kazanacağın parayla ödemene razıyım" diyoruz ve uzun vade veriyoruz. Yani, leasing KOBİ’lere 5 yıl ya da üzerinde vadelerle yatırım yapma imkânı sağlanıyor.

Başka bir avantajı ise şöyle: Makine yurt dışından gelecekse, KOBİ'nin bir dış ticaret servisine ihtiyacı yok. Leasing firması kendi uhdesinde, o malın ithalatını yapıyor.

Diğer bir avantaj, yüzde 1 KDV'ye tabi yatırım malı grupları için… Yapılacak leasing, döviz kredisi de olabiliyor. Bankalarda döviz kredisi kullandırabilmek için, bazı koşulları bulunuyor. Ancak devlet bu koşulları, leasing üzerinden yatırım malı ürünü için yapılması halinde muaf sayıyor.

KOBİ'lerin size ulaşması kolay mı? Hangi şehirlerde yoğunlaşmış durumdasınız ve diğer şehirlerdeki KOBİ’ler size nasıl ulaşıyor?

9 farklı şehirde temsilciliklerimiz olmakla birlikle, Türkiye ekonomisinin önemli payını oluşturan şehirlerin tamamında varız. KOBİ'lerin bize ulaşması, QNB Bank şubeleri üzerinden de oluyor. Biz QNB Bank'ı bir anlamda, müşterinin yatırım ihtiyacı olduğundan haberdar olmak için kullanıyoruz. Aynı zamanda, dijitalleşen dünyada ağırlıklı olarak dijital mecralar üzerinden de şirketler bize ulaşıyor. Bu anlamda QNB Bank'ın dijital köprü uygulaması çok önemli konumda.

Ve tabii iş ortağı olduğumuz satıcılar... Müşteri makine satın almak istediğinde, gittiği satıcı sayesinde leasing ihtiyacından haberdar oluyoruz.