QNB Leasing ve Goldwind, iş birliği yaptı

QNB Leasing Genel Müdürü Osman Taş, bu iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Enerji dönüşümü, günümüz küresel ekonomisinin ve çevresel sürdürülebilirliğin merkezinde yer alıyor. Yenilenebilir enerjiye erişimi artırmak ve bu alandaki yatırımları hızlandırmak, yalnızca bir iş modeli değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluktur. QNB Leasing olarak 1990 yılında Türkiye'nin beşinci leasing şirketi olarak kurulduk ve o günden bu yana KOBİ’lere odaklanarak zaman içinde Türkiye’nin öncü leasing şirketi haline geldik. Kurulduğumuz günden beri sahip olduğumuz sorumlulukla QNB Leasing olarak amacımız, yatırımcılara yenilikçi finansman çözümleri sunarak Türkiye’yi temiz enerjiye daha hızlı ulaştırmak. Goldwind ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde, sürdürülebilir enerji yatırımlarının finansmanını daha esnek ve erişilebilir hale getireceğiz. Rüzgâr enerjisi projelerini destekleyerek, yatırımcıların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Goldwind Uluslararası Genel Müdürü Sayın Wang Hai de iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün, değerli finansman ortağımız QNB Leasing ile bir ‘Çerçeve İşbirliği Anlaşması’ imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık, sürdürülebilir bir gelecek için paylaştığımız vizyonu yansıtmaktadır. Bu işbirliği Goldwind'in teknolojik uzmanlığını QNB Leasing’inyenilikçi finansal çözümleriyle birleştirerek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji büyümesini hızlandıracak ve aynı zamanda QNB'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olduğu MENAT bölgesinde Goldwind ve QNB için yeni fırsatlar yaratacaktır. Sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeye ve küresel karbon nötrlüğü hedeflerini desteklemeye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz.