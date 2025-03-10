QNB’ye Global Finance’tan ödül

QNB Grup, Merkezi New York'ta bulunan ve 163 ülkede geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Global Finance dergisi tarafından ödüllendirildi. Her yıl dünya çapındaki en iyi finansal kurumların seçildiği platformda, QNB Grup, kazandığı ödüllerle küresel finans sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

QNB Türkiye, Türkiye’nin en iyi dış ticaret finansmanı bankası

QNB Türkiye, Global Finance tarafından verilen "Best Trade Finance Providers Awards 2025" ödülleri kapsamında ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ seçildi. Bu ödül, bankanın dış ticaret finansmanına yönelik sunduğu yenilikçi çözümler ve güçlü küresel iş birlikleriyle dış ticaretin desteklenmesine sağladığı katkının bir göstergesi oldu.

Sürdürülebilir tahviller ve yeşil finansman

QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon USD tutarındaki ilk sürdürülebilir Eurobond ihracıyla yenilenebilir enerji, temiz ulaşım ve temel hizmetlere erişim gibi alanlarda projelerin finansmanı desteklenerek, QNB Grup "En İyi Sürdürülebilir Tahvil Bankası" ödülünü kazandı. Ayrıca, QNB Türkiye’nin toplamda 125 milyon USD tutarlı Yeşil Tahvil ve Türkiye’nin İlk Mavi Tahvili işlemleri ile QNB Grup, "En İyi Yeşil Tahvil Bankası" ödülünü aldı.

IFC ve EBRD’nin eşit paylarla yatırım yaptığı Yeşil Tahvil, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projelere fon sağladı. QNB Türkiye’nin ihraç ettiği Türkiye’nin ilk Mavi Tahvili, sürdürülebilir turizm, akuakültür ve deniz ekosistemi projelerini desteklemek amacıyla ihraç edilerek Türkiye’nin mavi ekonomi finansmanı alanındaki küresel tanınırlığını artırdı.

Şeffaflık ve ESG performansı ödüllendirildi

QNB Türkiye’nin uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı ilk Entegre Faaliyet Raporu ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı kapsamındaki üstün performansı QNB Grup’un "Sürdürülebilirlikte Şeffaflık Gösteren En İyi Banka" ödülünü kazanmasında önemli rol oynadı.

Geleceğe yatırım: ESG stratejisi ve kömür finansmanından çıkış

QNB Grup, "Gelişmekte Olan Piyasalarda En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası" ödülünü alırken, QNB Türkiye kömür finansmanından kademeli çıkış (coal phase-out) stratejisini benimseyerek sürdürülebilir finans ilkelerine olan bağlılığını ortaya koydu. Banka, Sürdürülebilir bağlantılı kredileri artırma, sosyal ve yeşil finansmanı genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda banka, sürdürülebilir enerji projelerine daha fazla kaynak yönlendirme taahhüdünü ortaya koyuyor.