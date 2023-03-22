Rahmi Koç: Ülkemizin iyileşme sürecine hatırı sayılır miktarda maddi kaynak tahsis edeceğiz

Koç Holding’in 59. Olağan Genel Kurul toplantısı; Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleştirildi.

Rahmi Koç: Zorlu dönemde değer yaratmayı sürdürdük

Genel Kurul toplantısındaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm memleketimize sabır ve metanet dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yitirdiğimiz canları ve artlarında bıraktıkları derin acıyı çok uzun süre yüreklerimizde taşıyacak ve hep hatırlayacağız. Milli birlik ve dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin de altından kalkacağımızdan şüphem yoktur. Bu çerçevede arama kurtarma çalışmalarında görev alan eğitimli ve donanımlı 531 çalışanımız, 117 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine hatırı sayılır miktarda maddi kaynak tahsis edeceğiz. Koç Topluluğu olarak kuvvetli mali gücümüz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve etkin risk yönetimi politikalarımız ile bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük. 2022 yılındaki 40,5 milyar TL (2,4 milyar dolar) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 86 milyar TL (9,3 milyar dolar) yatırıma ulaştık. Memleketimize güvendik ve inandık.’’

Ömer Koç: Büyük afetin yaralarını saracağız

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Topluluğu olarak yaşanan büyük acının hafifletilmesine destek olmak için hızla tüm imkanlarıyla halkın yardımına koştuğunu aktararak, "Holding bünyesinde oluşturduğumuz kriz koordinasyon merkezi aracılığıyla, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde, acil ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetleri afetin ilk gününden itibaren bölgeye ulaştırdık. Böylesine bir trajedinin maddi ve manevi tahribatının azaltılmasında dayanışmayla çok daha fazlasının yapılması gerekeceği açıktır. Kurucumuz Vehbi Koç’un 'Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım' ilkesi ışığında, 97 yıldır olduğu gibi ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye devam edecek ve toplumsal iyileşme sürecinde var gücümüzle bu büyük afetin yaralarını saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhuriyetin ikinci asrında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışarak, aklın ve bilimin yolundan gitmek"

Tüm güçlüklere rağmen, Koç Topluluğu’nun 2022'yi de basiretli yönetim anlayışı sayesinde çok memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığını vurgulayan Koç, şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarının elde edilmesinde, kararlılıkla yürüttüğümüz dönüşüm programlarıyla kazandığımız yeni kurumsal yetkinliklerimizden ziyadesiyle istifade ediyoruz. Stratejik vizyonumuz doğrultusunda, 2022 yılında ülkemizde ve yurt dışında büyümeyi sürdürdük. Arçelik, Whirlpool’un Rusya’daki üretim ve dağıtım faaliyetlerini satın aldı; ayrıca Bangladeş ve Mısır’daki yeni fabrikalarının temellerini attı. Ford Otosan’ın Ford’un Romanya’daki fabrikasını satın almasıyla, ilk defa bir iş ortaklığımızda üretim faaliyetimizi yurt dışına taşıdık. Geçen yıl yurt içindeki en büyük yatırımımız, Yapı Kredi’nin ilave yüzde 18 hissesinin UniCredit’ten satın alınmasını tamamlamak oldu. Cumhuriyetin ikinci asrında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışarak, aklın ve bilimin yolundan gitmektir. Koç Topluluğu olarak bir asır boyunca bunu yaptık; şartlar ne olursa olsun, miras aldığımız asırlık kurumsal değerlere sımsıkı sarılarak daha da iyisini hep beraber yapmaya devam edeceğiz."

Levent Çakıroğlu: Başarıların asıl nedeni, kararlılıkla hayata geçirdiğimiz dönüşüm iradesi

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kısa vadedeki barınma, gıda, sağlık ve lojistik sıkıntılarının aşılmasında kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini belirterek, "Koç Holding olarak devletimizin gösterdiği bölgelerde yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan, sosyal imkanları da barındıran geçici yerleşim yerleri oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde yerleşim yerleri kurulmasının yanı sıra, sağlık ve eğitim hizmetleri sunulması, depremden etkilenen çocukların desteklenmesi gibi öncelikli temalar kapsamında başlattığımız projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Sağlıklı bilanço, çeşitlendirilmiş portföy yapısı, basiretli yönetim ve sağlam iş stratejileri sayesinde, seneyi çok başarılı bir performansla kapattıklarını ifade eden Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de geçen yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan kıvanç duyduk. Süregelen belirsizlik ortamında yıllardır elde edilen başarıların asıl nedeni, kararlılıkla hayata geçirdiğimiz dönüşüm iradesidir. Bu kapsamda geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerimizle artan verimliliğin, akıllı fabrikalarımızın, çevik yönetim ekiplerimizin, kaynak kullanımındaki zihniyet değişiminin, veriye dayalı karar verme disiplinimizin ve en önemlisi de bağlılığı her yıl daha da güçlenen, çağın yetkinlikleriyle donattığımız, benzersiz insan kaynağımızın başarımıza büyük katkısı olduğuna inanıyorum."



Yönetim kurulu belirlendi

Koç Holding 59. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde:

Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı, Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Y. Koç - Başkan Vekili, Semahat S. Arsel - Üye, Caroline N. Koç - Üye, İpek Kıraç - Üye, Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO, Jacques A. Nasser - Üye, Emily K. Rafferty - Bağımsız Üye, Dr. Cem M. Kozlu - Bağımsız Üye, Peter Martyr - Bağımsız Üye, Michel Ray de Carvalho - Bağımsız Üye.