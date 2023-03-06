Rekabet Kurulu Elon Musk'a Twitter cezası verdi

Mehmet KAYA

Rekabet Kurulu, Twitter şirketinin Elon Musk tarafından satın alınması işleminin izin alınmadan gerçekleşmesi nedeniyle, Twitter’in Türkiye’deki gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Türkiye'de de faaliyeti ya da iştiraki bulunan uluslararası satış ve birleşme gibi şirket işlemlerine onay veriyor. Bu çerçevede Twitter'in Elon Musk tarafından satın alınması da Rekabet Kurulu'nun inceleme kapsamına giriyor.

Rekabet Kurulu yazılı bir açıklama yaparak Twitter’in Elon Musk tarafından devralınması işlemine yönelik resen başlattığı incelemesini tamamladığını duyurdu. Açıklamada işlemin 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu sonucuna varıldığı yapılan inceleme sonucunda devralma işlemine onay verildiği bildirildi.

Buna karşılık, devralma işlemi için Rekabet Kurulu’na başvurulmadığı belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildiği” duyuruldu.

Elon Musk’ın 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerine başvurma hakkı bulunuyor.