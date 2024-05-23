REVEGO, IFAT 2024’te çevresel çözümlerini tanıttı

EKONOMİ/BURSA

REVEGO Çevresel Çözümler ve Teknolojileri AŞ, dünyanın önde gelen çevre fuarı olan ve Almanya Münih'te iki yılda bir düzenlenen IFAT 2024 Fuarı’nda, dijital teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çevresel çözümleri ile yer aldı. Fuarda özel olarak tasarlanan standı ve deneyim alanıyla dikkat çeken firma, çevresel çözümler alanında hayata geçirdiği Depozito İade Makineleri (DİM) ve Mobil İade Merkezi projeleri hakkında fuardaki ziyaretçilerine bilgi aktardı. Fuara ilişkin konuşan REVEGO Satış Direktörü İlker Özçetin, “Fuarda, vizyonumuzu, çevresel çözümlerimizi ve teknolojilerimizi tanıtmak amacıyla ziyaretçilerimizle buluştuk. Standımızda sergilediğimiz Depozito İade Makineleri ve Mobil İade Merkezi sistemlerimizi, ziyaretçilerimiz tarafından deneyimleme imkânı sunduk. Dünya genelinde çok farklı ülkelerden ağırladığımız ziyaretçilerimizle proje geliştirmek üzere önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Yazılım, donanım, teknik servis ve satış sonrası hizmetler gibi sunduğumuz tüm çözümler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni ve ilgi gördü. Çevre sorunlarına günümüz teknolojileri ve yapay zekâ uygulamaları ile çözümler üretme amacıyla yola çıkan REVEGO olarak, ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizle birlikte, kurumsal vatandaşlık anlayışımızı da göz önünde bulunduruyoruz. Tüm hedeflerimizi, geleceğe değer yaratmak vizyonu üzerinde birleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.