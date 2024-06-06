Robinhood, Bitstamp'ı satın alıyor

Robinhood Markets Inc., Bitstamp'ı yaklaşık 200 milyon dolar nakit karşılığında satın alacak.

2011'de kurulan Bitstamp'ın Lüksemburg, İngiltere, Slovenya, Singapur ve ABD'de ofisleri bulunuyor. Dünya çapında 50'den fazla aktif lisans ve tescile ve Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'da müşterilere sahip. Robinhood yaptığı açıklamada bunun ilk kurumsal işi olacağını söyledi.

Robinhood Crypto Genel Müdürü Johann Kerbrat, yaptığı açıklamada, "Bitstamp'ın son derece güvenilir ve uzun süredir devam eden küresel borsası, piyasa döngüleri boyunca esneklik göstermiştir. Bitstamp ekibi, müşteri deneyimini coğrafyalar arasında güvenlikle sorunsuz bir şekilde birleştirerek, perakende ve kurumsal kripto yatırımcıları arasında en güçlü itibarlardan birini oluşturdu. Bu stratejik birleşme sayesinde, ABD dışındaki ayak izimizi genişletmek ve kurumsal müşterileri Robinhood'a davet etmek için daha iyi bir konumdayız.” dedi. Anlaşmanın önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.