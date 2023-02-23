Rolls-Royce, yeni CEO'su Tufan Erbilgiç ile güçlenecek

Rolls-Royce'un yeni CEO'su Tufan Erbilgiç, şirketin yıllardır devam eden düşük performansını tersine çevirme amaçları içerisinde stratejik bir inceleme başlayacağı bildirildi.

Rolls'u "yanan bir platform" olarak nitelendiren yeni genel müdür, sonuçların iyileşme gösterdiğini ancak Airbus A350 ve Boeing 787 uçakları için motor üreten İngiliz şirketinin geleceğini güvence altına almak için çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rolls-Royce patronu Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, "Nakit üretimimiz iyileşiyor, ancak çok düşük ve borcumuz çok yüksek" dedi.

"Zayıf bilançomuz ve alt yatırım kredi notumuz, geleceğe yönelik büyümeye yatırım yapma yeteneğimizi sınırlıyor." ifadelerine yer veren Tufan Erbilgiç, şirkette stratejik bir gözden geçirme yapılması gerektiğini vurguladı.

BP'nin (BP.L) eski yöneticilerinden Erginbilgiç, şirkete yönelik stratejik incelemenin yılın ikinci yarısında tamamlanacağını söyledi.

Motor üreticisi GE (GE.N) gibi emsallerine kıyasla Rolls-Royce'un düşük performansı uzun süredir devam eden bir sorun olarak sektörde öne çıkıyordu.

Erginbilgiç, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki büyük tesisleri gezdiğini ve hepsinin "Rolls-Royce için değer yaratma konusunda büyük bir potansiyele sahip oldukları" izlenimine sahip olduğunu söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bu işte tüm bölümlerde, özellikle sivil havacılık ve güç sistemlerinde iyi bir performans iyileştirme fırsatı var" dedi.

Hissedarlara ödemelere devam etmeden önce, yıl sonunda 3,25 milyar sterlin olan borcunu yatırım yapılabilir seviyeye getirmek için azaltmaya odaklanacağını söyledi.

Savunma ve güç sistemleri bölümlerine de sahip olan Rolls, 2022 için yüzde 57 artışla ve bir analistin 478 milyon sterlinlik tahminini geçerek 652 milyon sterlin faaliyet karı bildirdi.