Ruffles'tan Şampiyonlar Ligi etkinliği: Jessica May moderatörlük yaptı, Ümit Karan yorumladı

Ruffles’ın “Varsa Ruffles, Maça Varız” platformu kapsamında Real Madrid-Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını izleme etkinliği gerçekleştirildi. Jessica May’in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe eski milli futbolcu Ümit Karan da yorumlarıyla renk kattı.

Karar'da yer alan habere göre PepsiCo’nun sevilen atıştırmalık markası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi partneri Ruffles, basın mensupları ve influencerlar için “Varsa Ruffles, Maça Varız” platformu kapsamında Real Madrid ve Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Ruffles, “Varsa Ruffles, Maça Varız” platformunu bu sene David Beckham ve Thierry Henry’nin başrolünü paylaştığı reklam filminde geçirdi.

Zorlu PSM’de yapılan etkinlik, PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı’nın konuşmasıyla başladı. Ruffles’ın futbola verdiği önemi vurgulayan Çankırı, “Toplumlar ve kültürler arasında köprüler kuran, insanlara ilham veren futbolu desteklemeyi sosyal sorumluluk çalışmalarımızın ana eksenlerinden biri yaptık. Biz futbolun gücüne, toplumları kalkındıran ve ileriye taşıyan enerjisine, sağladığı morale inanıyoruz” dedi. Çankırı, Ruffles markası tarafından kadın futbolunu geliştirmek için yürüttükleri çalışmalar ve Ruffles cips paketlerinin geri dönüşümüyle sürdürülebilir futbol sahaları yapmayı hedefleyen Ruffles RePlay girişimi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Zorlu PSM’de kurulan dev ekrandan Real Madrid-Bayern Münih futbol maçı izlendi. Real Madrid’in 2-1 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti olmaya hak kazandığı karşılaşma öncesi ve devre arasında söyleşi düzenlendi. Ünlü manken ve oyuncu Jessica May’in moderatörlüğünü yaptığı Ruffles maç izleme etkinliğinde eski milli futbolcu Ümit Karan ile spor yorumcusu Uğur Karakullukçu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Karan ayrıca Galatasaray forması altında yaşadığı heyecanlı anları anlattı.