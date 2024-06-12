Saat, en ‘baba’ hediye olmaya devam ediyor

Murat KÜÇÜK

Perakende piyasasını hareketlendiren Babalar Günü, saat satışlarına da yansıyor. Sektördeki tüm paydaşların Babalar Günü dönemini kampanya ve reklamlar ile besleyerek pazarı ivmelendirdiğini söyleyen Saat&Saat Pazarlama Direktörü Berfin Kaplan Albayrak, şöyle konuştu:

“Bu periyodun e-ticaret tarafında, aylık ciromuza yüzde 10-15 arasında katkı sağlamasını bekliyoruz. Babalar Günü’nün mağazacılık tarafında da toplam ciroyu yüzde 15 artıracağını düşünüyoruz.”

Son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinde, hem arz hem de talep artıyor. Yaşanan bu arz ve talep artışı pazara da yansıyor. Ancak giderek artan akıllı saat trendine rağmen Babalar Günü gibi özel dönemlerde, klasik saat grubunun satışlarda hala liderliğini koruduğu görülüyor. Tüm dünyada saatlerin hediyeleşme kültüründe önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Albayrak, “Klasik saatlerin yanı sıra son yıllarda, başta bileklik olmak üzere takı grubundaki ürünler de hediye olarak genç babalar için tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Kol saati kullanımı azalmıyor

Yaygın düşüncenin aksine kol saati kullanımının azalmadığını söyleyen Berfin Kaplan Albayrak, “Saat, tüketiciler için zamanı göstermesinin yanı sıra stili tamamlayan ve hatta duygusal yönü de bulunan bir aksesuar. Saat takma kültüründe bir azalma olmadığı gibi kullanım çeşitliliğinin arttığı da görülüyor” dedi. Geleneksel saatlerin kullanıcılar için hem stil hem de statü özelliğini koruduğunu belirten Albayrak, üst seviye saatlerin yıllar içinde değerlenerek aynı zamanda bir yatırım ve koleksiyon ürününe de dönüştüğünün altını çizdi.