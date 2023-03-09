Sabancı’dan Dijital Grup Başkanlığına uluslararası atama

Küresel büyüme stratejisinde ‘yeni ekonomi’yi odağına alan Sabancı Holding,

Organizasyon yapısında değişikliğe giden Sabancı Holding, organizasyon yapısında yeni bir iş kolu olarak ele aldığı Dijital Grup Başkanlığı görevine Max Speur getirildi. Geçmiş dönemde çok sayıda bilişim ve teknoloji şirketinin üst düzey yöneticiliğini yapan Speur, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Sabancı Holding’deki görevine başlayacak. Speur, yeni organizasyon yapısı kapsamında SabancıDx, Radiflow, SEM ve Teknosa şirketlerinin büyüme süreçlerine liderlik edecek.

Yatırımların yüzde 75’i ‘yeni ekonomi’ alanına

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, dijitalin Sabancı Topluluğu’nun gelecek yol haritasında çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Sabancı Topluluğu olarak, gelecek 5 yıllık dönemde yatırımlarının yüzde 75’ini ‘yeni ekonomi’ olarak adlandırdıkları enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yapacaklarını belirten Alper, şunları kaydetti: “Özellikle son 2 yıllık dönemde, dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı da hayata geçirdik. Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures, SabancıDx ve Sabancı İklim Teknolojileri şirketlerimiz aracılığıyla, Türkiye’de ve dünyada yıkıcı inovasyonun peşinde koşan, sürdürülebilirlik anlayışımızı teknolojiyle birleştiren çok sayıda önemli girişime yatırımcı olarak dahil olduk. Bunların yanı sıra SabancıDx ve Teknosa gibi şirketlerimiz de, hayata geçirdikleri öncü ve örnek uygulamalarla Topluluğumuza çok önemli dijital yetenekler kazandırdı. Bu süreçte, büyük emekleri olan Kıvanç Zaimler ve Hakan Timur’a da özellikle teşekkür ediyorum. Açıkladığımız yeni organizasyon yapımız, dijital teknolojiler alanında çok daha odaklı gitmemize yardımcı olurken, Sabancı’yı teknolojik gelişmelere çok daha hızlı adapte olan, bu teknolojilere küresel ölçekte yön verme kabiliyetine sahip bir yapıya kavuşturacak. Dijital Grup Başkanımız olarak aramıza katılan Max Speur’ün, bugüne kadar uluslararası alanda edindiği engin deneyiminin bu yolculukta bizlere büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.”

Max Speur kimdir?

Teknoloji ve IT Hizmetleri alanında 30 yıllık deneyimi bulunan Max Speur, lisans eğitimini Technische Hogeschool Rijswijk Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise University of Twente’de Teknoloji Bilimi ve Yönetimi alanında almış ve Henley Business School’da Birleşme ve Satın Almalar Liderlik Programını tamamladı. Kariyerine 1992 yılında Royal Dutch Shell'de Finans ve Pazarlama Analisti olarak başlayan Speur, 1993-2001 yılları arasında Logica'da farklı yönetsel pozisyonlarda görev aldıktan sonra kariyerine IBM'de devam etti. Speur, 2001-2003 yılları arasında IBM Business Consulting Services'te Amsterdam'da İş Ortağı-Yönetici Müdür olarak ve 2003-2005 yılları arasında IBM Global Services'te Asya Pasifik, Şanghay bölgesinde İletişim Sektörü Lideri olarak görev aldı. 2005 yılında Singapur ve Melbourne'da Hewlett Packard Enterprise Services Başkan Yardımcılığı ve Satış ve Endüstri Liderliği görevlerine atanan Speur, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürdü. 2011 yılında AT10TION Group'u kuran Speur, 2012 yılında, SunTec Business Solutions'a katılarak İngiltere, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Hindistan'dan sorumlu CCO & COO olarak görev yaptı. 2017 yılında CCS Connects'in CEO'su olarak atanan Speur, bu görevini 2021 yılına kadar sürdürdü. Speur, 2011 yılından bu yana AT10TION Group'un Kurucusu ve CEO'su olarak görevini yürütüyor.