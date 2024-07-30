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Sabiha Gökçen’den çalışanlara ara zam

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen’den çalışanlara ara zam
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Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 itibarıyla yüzde 25 oranında ara zam yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

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