Sanmar, dünyanın metanol yakıtlı ilk römorkörünü üretecek

Aysel YÜCEL

Tuzla ve Yalova’daki tersaneleriyle römorkör inşasında küresel küresel liderler arasında yer alan Sanmar Denizcilik, dünyada ilk olan projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, dünyanın ilk metanol yakıtlı eskort römorkörlerini inşa etmek için KOTUG Kanada ile sözleşme imzaladı. Robert Allan Ltd.’nin RAsalvor 4400-DFM dizaynı ile inşa edilecek bu iki römorkör Kanada’nın Trans Mountain Expansion Project (TMEP) kapsamında Vancouver Limanı’ndan Pasifik Okyanusu’na açılacak tankerlere eskort hizmeti verecek.

KOTUG Kanada, bu hizmet kapsamında güzergah üzerindeki Beecher Bay’de stratejik konuma sahip olan Sc’ianew First Nation ile bir ortaklık kurdu. 44.00 metrelik boyları ve 115 tonun üzerinde çekme kapasitesi ile 2025 yılında hizmete başlaması düşünülen Kanada’nın bu en güçlü iki römorkörü Sc’ianew First Nation’ı onurlandırma maksadıyla SD AISEMAHT ve SD QWII-AAN’C SARAH olarak isimlendirilecek. Bu iki römorkörün, teknolojileri itibariyle sera gazı salımını ve su altı gürültü yayılımını önemli derecede azaltarak önemli oranda çevresel fayda sağlayacağı vurgulandı.

“Zorlu bir ihaleyi kazanmaktan mutluyuz”

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün, zorlu ve rekabetçi bir ihale sürecini geride bıraktıklarını vurgulayarak, “KOTUG ile dünyanın ilk metanol yakıtlı römorkörlerinin sözleşmesini imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Yıllardır çevreye duyarlı, yeni nesil, yüksek teknolojiye sahip ve daha yeşil römorkörler inşa ediyoruz. Bu römorkörlerin inşası da bizim için önemli bir kilometre taşıdır” diye konuştu.

KOTUG International Başkanı ve CEO’su ve KOTUG Kanada Yönetim Müdürü Ard-Jan Kooren ise dünyanın önde gelen römorkör üreticilerinden biri olan Sanmar Denizcilik ve Robert Allan Ltd. ile uzun zamandır bekledikleri işbirliklerimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Dünyanın ilk metanol yakıtlı römorkörlerini inşa edip işleterek sürdürülebilir üretime katkı sağlamaktan gurur duyuyorum” dedi.

Robert Allan Ltd. Başkanı ve CEO’su Michael Fitzpatrick de konuşmasında RAsalvor 4400-DFMin zorlu operasyonel ve çevresel gerksinimleri karşılamak üzere tasarlandığına işaret ederek, “Römorkörlerin faaliyet göstereceği Vancouver merkezli bir şirket olarak, bu eskort römorkörlerin gelecekte oynayacağı kritik rolün farkındayız ve KOTUG Kanada’nın bu önemli proje için bizi seçmesinden mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Dünyanın LNG ile çalışan ilk römorkörü, uzaktan kumandalı ilk gemi, ilk hidrolik-hibrit römorkör ve ilk gibi projelere imza atan Sanmar, Türkiye’nin ilk elektrikli römorkör ihracatını da geçtiğimiz günlerde Kanada’ya gerçekleştirdi. HaiSea Marine’e teslim edilen ve LNG Canada’nın Kitimat, British Columbia’daki yeni ihracat tesisinde çalışacak, son teknolojiye sahip 3 adet full elektrikli römorkörlerden ilki olan HAISEA WAMIS, Kanada’nın da ilk elektrikli römorkörü oldu. HAISEA WAMIS, Roterdam’da düzenlenen ITS Awards 2023 ödül töreninde “Yılın Römorkörü” seçilmişti.