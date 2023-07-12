SAP Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda oldu

Kurumsal uygulama ve yazılım pazarı şirketlerinden SAP; İspanya, İsrail, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan’dan oluşan Güney Avrupa bölgesinden sorumlu yeni Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak Carlos Lacerda'nın atandığını duyurdu.

Yeni görevinde Carlos Lacerda, Güney Avrupa'daki Müşteri Başarısı (Customer Success) operasyonlarının sorumlululuğunu üstlenecek. Carlos Lacerda, SAP Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (Güney EMEA) Bölge Başkanı Manos Raptopoulos'a raporlayacak.

26 yılı aşkın süredir SAP’de başarılı bir kariyere imza atan ve iş yaşamını şirket dışında sürdürmeye karar veren João Paulo da Silva'nın yerini alan Carlos Lacerda; en son Güney EMEA bölgesinde Bulut ERP ve RISE with SAP işkollarını yönetti. Hem Bölgesel Kıdemli Liderlik Ekibinde, hem de SAP Yönetim Ekibinde görev yaptı. Carlos Lacerda, SAP'ye katılmadan önceki 19 yıllık kariyeri boyunca Microsoft’un EMEA ve Asya bölgelerinde üst düzey yönetici olarak çeşitli pozisyonlarında bulundu. Portekiz Havalimanı Otoritesi ANA ve Farminveste'te CEO olarak görev yaptı.

Atamayla ilgili açıklama yapan Manos Raptopoulos, sorunsuz bir geçiş yaptıklarını söyleyerek, “Carlos Lacerda, müşteriyi başarılı kılma, anlamlı ve verimli ortaklıklar geliştirme, yüksek performanslı, çeşitlilik içeren ve kapsayıcı ekipler kurma konularında önemli bir deneyimi beraberinde getiriyor. Güney Avrupa'daki paydaşlarımıza sağlayacağımız olumlu etki sebebiyle, şimdiden heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

SAP'nin müşterilerini bulutta başarılı kılma hedefini benimsediğine dikkat çeken Carlos Lacerda ise “Güney Avrupa’nın bu hedef için ideal bölge olduğuna inanıyorum. İnovasyon için cazibe merkezi konumundaki bu bölgede, João Paulo da Silva’nın bugüne kadar sağladığı kazanımları geliştirmek, harika bir ekibe liderlik etmek ve gelişen bir iş ortakları ağıyla birlikte çalışarak, müşterilerimize bulut dönüşümlerinde hizmet etmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Bu içerik B2Press tarafından hazırlanmıştır.