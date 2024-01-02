Sarp Intermodal’dan 900 milyon liralık araç ve ekipman yatırımı

Sarp Intermodal, filosuna yönelik yatırımlarına devam ediyor. Şirket, geçen yıl yaklaşık 900 milyon lira tutarında araç, ekipman ve yeşil lojistik yatırımı gerçekleştirdi. Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, söz konusu yatırımla özmal araç ve ekipmanlarını 5 binin üzerine çıkardıklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında yaklaşık 900 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydeden Talay, “Hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarımıza devam ettik. 100 çekici, 300’den fazla dorse, konteyner ve swap-body satın aldık. Yatırımını 2022’de gerçekleştirdiğimiz konteynerlerimizin bir kısmını bu yıl teslim aldık. Çalışma arkadaşlarımızın sayısı da 650’yi aştı.” diye konuştu.

Talay, bu yılı intermodal, kara, deniz ve hava yolu taşımaları olmak üzere 80 bin civarında taşıma operasyonuyla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

“İlk elektrikli çekiciyi aldık, enerjimizi güneşten sağladık”

Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli çekicisini filolarına dahil ettiklerini anımsatan Talay, aracın şimdiden 25 bin kilometre yol kat ettiğini açıkladı. Yakın zamanda Türkiye’nin ilk elektrikli treyler yatırımını da gerçekleştireceklerini belirten Talay, sürdürülebilir odaklı yatırımların sadece araç ile sınırlı olmadığını aktardı. Talay, şirket merkezleri ile Şekerpınar tesislerinde güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirdiklerini, araç şarjı için bu enerjiden faydalandıklarının da anlattı.

Sürdürülebilirlik ve ihracat ekseninde Avrupa Yeşil Mutabakatı’na da vurgu yapan Talay, devamında şunları kaydetti: “Türkiye’nin ilk Yeşil Lojistik Belgesi alan firmalarından biri olarak intermodal ve yeşil lojistik yatırımlarına odaklandık. Bu yıl intermodal taşımalarımız sayesinde kara yoluna göre yaklaşık 80 bin tonluk karbon salımının önüne geçtik, 180 milyon kilovatsaat enerji ve 30 milyon litre dizel tasarrufu sağladık.”

Teknoloji, insan kaynağı ve tesis yatırımları sürecek

Talay, Türkiye’de İzmir, Çatalca ve Yalova’da tesis yatırımları gerçekleştirdiklerini, Fransa ve Romanya’da şirket açtıklarını, Almanya, İtalya, Bulgaristan’daki iştiraklerinde yaptıkları yatırımlarla da küreselleşme yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

2024’te yatırımlara devam edeceklerini anlatan Talay, grup şirketleri TAL Trailer ile kendi ekipmanlarının bir bölümünü üretme becerisine erişebileceklerini, Talay Customs ile gümrükleme hizmetleri de sunacaklarını, operasyon, muhasebe ve finans sistemlerini de kendi geliştirdikleri yazılım üzerinden takip edeceklerini açıkladı.

Kontrat lojistiği hizmetleri kapsamında Gebze’de önemli bir depo yatırımı yaptıklarını da belirten Talay, deponun Mayıs ayında faaliyete geçeceğini söyledi.