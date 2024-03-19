Saruhan Holding’de üst düzey atama

Fakir Hausgeräte, Nilco, Kaave, Saruhan Kimya, Tekno Mağazacılık, Range, S Filo Kiralama Hizmetleri, Saruhan Gayrimenkul Yatırım ile Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği DeLonghi ve Braun gibi markalarını bünyesinde bulunduran Saruhan Holding’te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Ülker, Çalık Holding ve Türk Telekom gibi kurumların insan kaynakları yönetiminden sorumlu olan Hamza Bayındır, Saruhan Holding İnsan Kaynakları Direktörü oldu.

1 Mart itibariyle Saruhan Holding ailesine katılan Bayındır, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını kurma, yönetme ve geliştirmeden sorumlu olacak.