SASA'dan 2,5 milyar TL kâr

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre SASA'nın, yılın birinci çeyreğinde konsolide net dönem kârı 2 milyar 496 milyon TL oldu. Şirket böylelikle kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırmış oldu.

SASA'nın gelirleri ise 2023 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 yükselerek 8,13 milyar TL olarak gerçekleşti.