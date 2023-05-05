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SASA'dan 2,5 milyar TL kâr

SASA Polyester, yılın birinci çeyreğinde net kârını yüzde 7 artırarak 2,5 milyar TL'ye yükseltti.

Haber Merkezi
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SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre SASA'nın, yılın birinci çeyreğinde konsolide net dönem kârı 2 milyar 496 milyon TL oldu. Şirket böylelikle kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırmış oldu.

SASA'nın gelirleri ise 2023 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 yükselerek 8,13 milyar TL olarak gerçekleşti.

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