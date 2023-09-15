SASA’ya EBRD’den 75 milyon euro kredi

SASA Polyester Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

SASA’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Adana'da yapılmakta olan yıllık 1.600.000 ton kapasiteli PTA üretim tesisi ile ilgili, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan görüşmeler neticesinde 75 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır.” denildi.