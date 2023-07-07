Shangri-La Grubu, Hatay’da depremzedeler için Dostluk Kenti kurdu

HATAY/EKONOMİ

Dostluk Kenti Projesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen ailelere destek olmak, onlara hayati ihtiyaçları için gerekli yaşam alanı sağlamak ve geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla kuruldu. Shangri-La Group’un eşleştirme fonları ve dünya genelindeki çalışanlarının bağışlarıyla toplam 1 milyon ABD doları tutarındaki katkıyla inşa edildi. Grup, Türkiye'de bu tür bir yardım projesini hayata geçiren ilk uluslararası otelcilik grubu oldu.

Dostluk Kenti’nin açılış törenine Shangri-La Group Bölge CEO’su Kong Leong Chan, Çin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof.Dr. Veysel Eren, AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya ve AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun da katıldı.

ÇinBüyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, açılışta yaptığı konuşmada, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkisinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirterek, “Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra, Çin'den tüm kesimler aktif olarak yardım elini uzatmış, bu iki ülke ve iki halkın dostluk bağlarını tam anlamıyla yansıtmıştır. Çin'in tüm kurumlarının çabaları, deprem ve yardım çalışmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur” dedi.

MKÜ Rektörü Veysel Eren de depremde konuşmasında şunları kaydetti: “6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde en çok zarar gören ve en çok can kaybının olduğu il Hatay. Mustafa Kemal Üniversitesi de depremlerden en çok etkilenen üniversitelerden biri oldu. Depremde 95 personelimizi ve 276 öğrencimizi kaybettik ve personelimizin büyük bir kısmı depremde evlerini kaybetti. İçinde bulunduğumuz bu alan üniversitemiz meslek yüksekokuluna ait 80 dönüm bir alan. Barınma imkanı sağlanması için AFAD’tan teklif geldiğinde hiç teraeddüt etmeden kabul ettik. Bu konteynırlarda kendi personelimizin de barınmasına olanak sağlandığı için mutluyum. Bu vesile ile AFAD’a ve Shangri-La Group’a bu kentin oluşmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”