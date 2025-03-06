SheisYouTube: Güçlü kadın içerik Üreticileri Sinoz Kozmetik’in desteğiyle bir araya geldi

Sinoz Kozmetik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında YouTube’un küresel içerik oluşturucu girişimi #sheisYouTube etkinliğine ev sahipliği yaparak, kadın içerik üreticilerinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Kadınların dijital dünyadaki etkisi konuşuldu

Sinoz’un sponsorluğunda kadın içerik üreticilerinin dijital dünyadaki yükselişi, içerik üretiminin dinamikleri, kadınların dünyaya, özellikle dijital ve girişimcilik alanlarında getirdiği muazzam gücü ve yeteneği kutlamak için bir araya gelinen #sheisYouTube etkinliğinde kız kardeşlik temasının üzerinde duruldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, kadın dayanışmasının, kariyer yolculuklarının ve sektörel zorlukların farklı yönleri ele alınırken, TurkishWIN platformunun kurucu ve yöneticisi Melek Pulatkonak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Kız Kardeşlik Panelinde, influencer & marka danışmanı Mehtap Algül’ün Hatay depreminde tanıştığı Nazlı ile olan hikayesi üzerinden kadın dayanışmasının gücü ve birlikte büyümenin önemi vurgulandı.

Parlayan Kadınlar Paneli’nde ilham veren başarı hikayeleri

Etkinliğin devamında yer alan “Parlayan Kadınlar” panelinde ise içerik üreticileri Hande Kazanova, Müjde Uzman, Selen Özyurt ve Sinoz Kozmetik Pazarlama Direktörü Derya Canan Süter, kendi kariyer yolculuklarını ve ilham veren başarı hikayelerini paylaştılar. Müjde Uzman, “Bugün burada olmak bana ilham verdi. Birlikte güçlenmenin, desteklemenin ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettim. Bugün ilham, umut ve sevgiyle doldum. Kalbim ısındı. Çok teşekkür ederim herkese” diyerek kadınların iş dünyasındaki varlığını güçlendirmek için daha fazla dayanışma gerektiğinin altını çizdi.

Müzik Sektöründe Kadın Olmak Günün sonuna doğru “Müzik sektöründe kadın olmak” konulu panelde ise YouTube Avrupa Ortadoğu ve Afrika’daki Müzik Ortakları Geliştirme Müdürü Nur Özdamar’ın sorularını yanıtlayan Melike Şahin, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak "Kadınların birbirine güç vermesi çok kıymetli. Birbirimizi destekleyici ve cesaretlendirici bir yerde olmamız gerekiyor. Bize güç veren şeyleri bulup büyütmeliyiz, iyi gelen şeyleri çoğaltmalıyız’’ dedi.

Sinoz’tan kadın içerik üreticilerine tam destek

Etkinliğin sponsoru olan Sinoz Kozmetik Pazarlama Direktörü Derya Canan Süter, kadınların dijital dünyada daha görünür hale gelmesi için desteklerini sürdüreceklerini belirterek “Lider rollerindeki kadınlar olarak, özellikle güzellik algısının sürekli ön planda olduğu bir sektörde anlattığımız hikayeleri doğru şekillendirerek gerçek bir etki yaratabilmek için eşsiz bir fırsatımız var. Sinoz olarak kurulduğumuz günden bu yana kadınların güçlendirilmesine destek verdik. Kendini ifade etmesi, yükselmesi ve parlaması için kadınlara sunduğumuz desteği artırarak bu alanda büyüme ve yenilik fırsatları yaratmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar bizi bugün neden burada olduğumuza getiriyor. Dijital dünyada özellikle influencer marketing alanındaki yatırımlarımızla sayısız genç kadına yepyeni fırsatlar yaratma heyecanımızla, #sheisYouTube girişimine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, daha fazla genç kadına ve kadın içerik üreticisine ilham vermeyi amaçlıyoruz.’’ ifade etti.

Etkinlikte ayrıca başarılı kadın içerik üreticileri, YouTube’daki yolculuklarını ve dijital platformlarda fark yaratma süreçlerini paylaşarak, dijital içerik oluşturmanın fırsatları, yaratıcı stratejiler ve kadınların sektörde karşılaştığı zorluklar gibi konular ele alındı.

Sinoz Kozmetik’in sponsorluğunda gerçekleştirilen #sheisYouTube Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, kadınların ilham verici hikayelerini paylaşarak dijital dünyada daha güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefliyor.