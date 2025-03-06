Spectrum BrandsileGup Generation’dan Türkiye pazarını dönüştürecek iş birliği

2001 yılından bu yana Türkiye pazarında tüketici ürünleri kategorisinde güçlü bir varlık gösteren Spectrum Brands, değişen pazar dinamiklerine yanıt verebilmek ve tüketici odaklı yaklaşımını daha da ileriye taşımak amacıyla stratejik bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Bu dönüşüm kapsamında şirket, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde markalarının Türkiye’deki tüm operasyonel sorumluluğunu GUP Generation’a devrediyor.

20 yılı aşkın uluslararası marka yönetimi deneyimi ve vizyoner yaklaşımıyla tanınan Özge Kılıç Güler liderliğindeki GUP Generation, ürün dağıtımından pazarlamaya, satış sonrası hizmetlerden yedek parça teminine kadar tüm süreçleri entegre bir yaklaşımla yönetecek. Bu ortaklık, Spectrum Brands’in global know-how’ı ile GUP Generation’ın yerel pazar uzmanlığını bir araya getirerek, Türkiye pazarının benzersiz ihtiyaçlarına anında ve yerinde çözümler sunmayı mümkün kılacak.

Tüketici odaklı yeni dönem

Bu stratejik hamle sayesinde tüketiciler, talep yoğunluğuna bakılmaksızın kesintisiz ürün erişimi, Türk kültürüne ve ihtiyaçlarına özel tasarlanmış pazarlama kampanyaları, 24 saat içinde çözüm sunan hızlı satış sonrası hizmetler ve Türkiye pazarının özgün dinamiklerine uyarlanmış yenilikçi çözümler gibi somut kazanımlar elde edecekler. Pazarın ihtiyaçlarına daha hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermeyi mümkün kılan bu tüketici odaklı yaklaşım, satın alma öncesinden satış sonrasına kadar uzanan kusursuz bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.

Özge Kılıç Güler: Yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratacağız

Bu stratejik ortaklık ile Türk tüketicilerine sunulan değeri maksimize edeceklerini ve pazara özel yenilikçi çözümler geliştireceklerini belirten Özge Kılıç Güler, “GUP Generation kurucusu olarak, global markaların Türkiye’deki büyüme yolculuğuna öncülük etmekten gurur duyuyorum. Bu ortaklık, sadece ticari bir başarı hikâyesi değil, aynı zamanda cesaret ve vizyonun somut bir göstergesi olacak. Spectrum Brands’in global marka mirasını Türkiye’de daha ileri taşıyacak bu ortaklık, Türk tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine çok daha hızlı, esnek ve yerinde çözümler sunabileceğimiz yepyeni bir dönemin kapılarını açıyor. Sadece ürün dağıtımı yapmayacak, aynı zamanda bu prestijli markaların DNA’sını korurken, yerel pazarın dinamiklerini harmanlayan yenilikçi yaklaşımlarla gerçek anlamda fark yaratacağız.” açıklamalarında bulundu.