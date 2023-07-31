Shell’den üst düzey uluslararası atama

Shell’de gerçekleştirilen üst düzey uluslararası atama ile Eda Güzeldemir Demiray, Shell’in Global Tedarik Zinciri ve Satınalma İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine getirildi. Demiray, Shell’in global tedarik zinciri ve satınalma fonksiyonuna yönelik yenilikçi İnsan Kaynakları çalışmalarına liderlik edecek.

İnsan Kaynakları alanında 18 yıllık deneyime sahip olan Demiray, kariyerine 2004’te Eczacıbaşı Özgün Kimya’da başladı. 2006-2008 yılları arasında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama’da, 2008-2011 yılları arasında Nokia Siemens Networks’de kariyerine devam eden Demiray, 2011 yılında Shell & Turcas’a İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak katıldı, ardından Shell Global İnsan Kaynaklarında Organizasyon Dizayn ve İş Değerlendirme Danışmanı olarak görev aldı. Demiray, yeni görevi öncesinde ise Shell Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstleniyordu. Aynı zamanda YASED Nitelikli istihdam Çalışma Grubu Başkanlığı ve Shell & Turcas A.Ş. İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Demiray, halen Shell Türkiye Emeklilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2002 yılında mezun olan Demiray, yüksek lisans eğitimini ise 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi bölümünde tamamladı. Ayrıca, Uluslararası Koçluk Federasyonu’na (ICF) akredite Adler Koçluk Eğitimi ve Adler Practicum (Pratik Uygulama) eğitimlerini tamamlayan Demiray, ‘Adler Trained Coach’ unvanına sahip. Demiray, 2016 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ‘global organizasyonlarda çeşitlilik ve kapsayıcılık’ dersi veriyor.