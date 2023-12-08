Siemens'in karbondioksit emisyonu oranı yarı yarıya azaldı

Siemens, 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2019 itibarıyla Siemens'in kendi operasyonlarındaki karbondioksit (CO2) emisyonu yarı yarıya azaldı.

Siemens'in sunduğu ürün ve çözümlerin yüzde 90'dan fazlası, müşterilerinin sürdürülebilirlik etkisine olumlu katkı sağladı. 2023 mali yılında Siemens teknolojilerini kullanan müşteriler, yaklaşık olarak 190 milyon ton CO2 emisyonunu önleyerek, önceki yıla göre yüzde 24'lük bir artış sağladı.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) hedeflerini stratejik çerçeve DERECE aracılığıyla tanımlıyor ve sürdürülebilirliği her açıdan ele alan Siemens, karbon salınımının azaltılması, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdam alanında bütünsel bir yaklaşım izliyor.

Siemens, 2030 yılına kadar kendi karbon nötr olma yolunda ciddi bir ilerleme kaydediyor. Bu bağlamda, şirketin özellikle kendi teknolojilerinin kullanımına yönelik olarak 2022'de duyurduğu geniş kapsamlı yatırımların etkisi görülüyor.

Şirket içinde eşitliği teşvik etmede de ilerleme kaydedildi. Hedeflenen 2025 yılına gelmeden önce Siemens, kadınların liderlik pozisyonlarındaki yüzdesini artırdı. 2023’te yönetim pozisyonlarının yüzde 31'i kadınlardan oluştu, 2020'de bu oran yüzde 23'tü.

Bu ilerleme, şirketin eşit haklar anlayışı, başvuru sürecinde ve terfi ederken eşitliğe odaklanan Küresel Eşitlik Programı sayesinde kaydedildi. Genele bakıldığında ise Siemens AG'nin küresel çalışanlarının yaklaşık yüzde 27'si kadınlardan oluşuyor.

"İş gücünün eğitimine toplamda 416 milyon euro yatırım yaptık"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Judith Wiese, iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine doğru güçlü bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İklim değişikliğiyle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunuyoruz, müşterilerimizin ve ekonomilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğuna yön veriyoruz. Teknoloji, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarıdır ve bu teknolojiyi geliştiren de insandır. Toplumu ve ekonomiyi başarılı bir şekilde dönüştürmek için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki beceriler bu zorluğun üstesinden gelmede çok önemlidir. Siemens, sürdürülebilir istihdamı desteklemek için sürekli olarak aktif bir öğrenme kültürüne yatırım yapıyor. Teknoloji şirketi olarak, 2023 mali yılında işgücünün eğitim ve sürekli eğitimine toplamda 416 milyon avro yatırım yaptık."

Siemens Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Eva Riesenhuber, gerçek dünya ve dijital dünyayı birleştirdiklerini belirterek, "Bu şekilde dünya çapındaki müşterilerimizin rekabet gücünü ve dayanıklılığını ve her şeyden önce de sürdürülebilirliği sağlıyoruz. İşlerimizin yüzde 90'ından fazlası, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarını destekleyerek dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırmalarını sağlıyor." ifadelerini kullandı.