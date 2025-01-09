SİF İş Makinaları’nın 2025 hedefi daralan pazarda payını artırmak

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Yaklaşık 50 yıldan bu yana JCB’nin Türkiye distribütörlüğünü yapan SİF İş Makinaları, 2024’teki gibi bu yıl da daralması beklenen Türkiye pazarında büyümeyi hedefliyor. SİF İş Makinaları Genel Müdürü Hayati Kösoğlu, pazarın yüzde 10-15 civarında daralmasının beklendiği 2025’te pazar paylarını yüzde 11’den yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söylerken, “Şu anda Türkiye’de pazar payımız yüzde 11 civarında. 5 yıl içinde bunu iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’de iş makineleri pazarının 14 bin 655 adet satışla rekor kırdığı 2023 yılında SİF olarak da en yüksek pazar hacmine ulaştıklarını hatırlatan Köseoğlu, bu gelişmede pandemi döneminde yığılan talebin yanı sıra dönemin enflasyonist ortamında iş makinelerinin yatırım aracı olarak görülmesinin de etkili olduğunu söyledi. 6 Şubat deprem felaketi sonrası afet bölgesinin yeniden imarına yönelik sürecin de talebi yukarı çektiğine işaret eden Köseoğlu, “Ben 2019’dan bu yanan SİF’te çalışıyorum. 2019’da Türkiye pazarı 3 bin adetlerdeyken 5 yılda 14 binin üzerine çıktı. Bu muazzam bir artış. Türkiye pazarı 3 bindeyken biz 230 iş makinesi satıyorduk, 2023’te 1800’lü adetlere ulaştık. Aslında 2024 bütçemizi yaparken pazarda yüzde 20-25 daralma bekliyorduk, yüzde 7’de kaldı. Bunda iş makinelerinin en büyük kullanıcısı inşaat sektörünün, özellikle de altyapı çalışmalarının etkisi önemliydi. Aynı dönemde bizim satışlarımız da yüzde 17’lik düşüşle 1500 adete geriledi. Bizim yer aldığımız orta büyüklükteki iş makinelerinde daralma her zaman daha fazla oluyor. Ancak daralma aslında talebin normalleşmesi neticesinde beklenen bir durumdu” diye konuştu.

"Tarla satan makine alıyor"

Orta büyüklükteki iş makinelerinde daralmanın daha yüksek gerçekleşmesini ‘tek tekçiler’e bağlayan Köseoğlu Bu durumu şöyle açıklıyor: “Köyünde yerini satan iş makinesi alır. Ya kendi kullanır ya kiralar, bir şekilde yatırım olarak bakar. Özellikle de JCB bu konuda en çok tercih edilen markadır. Hatta bir dönem ünlü isimlerin bile iş makineleri vardı. Şimdi ise bu yüksek faiz ortamında insanlar parasını iş makinesi alarak değerlendirmek yerine faize yatırdı. Böyle olunca ağır iş makinelerinde hiç daralma olmazken mesela, bizim segmentte daralma yaşandı.” dedi.

Türkiye pazarının 2025’te de yüzde 10-15 civarında daralmasının beklendiğini dile getiren Köseoğlu, “JCB, Türkiye’de orta büyüklükteki iş makineleri, kazıcı yükleyici ve teleskopik yükleyicide çok güçlü. Ancak ağır iş makineleri ve kompakt makinelerde çok güçlü değildi. Türkiye’de Euro 3 motor kullanıldığı için ağır iş makineleri getiremiyorduk. Türkiye’ye özel ürettikleri için hacim küçük kalıyordu. Ancak Türkiye 2023’ün başında Euro 5 motora geçince Avrupa’da ne satılıyorsa Türkiye’de onu satabiliyoruz. Fiyatlarımız da iyi bir yere geldi. Türkiye’de satılan iş makinelerinin yüzde 40’ı orta büyüklükteki makinelerse, yüzde 60’ı da kompakt ve ağır makineleridir. Euro 5’e geçilmesiyle sahamız da genişledi. Artık yüzde 60’lık kısma yönelik ürün getirebileceğiz. Bu nedenle pazar daralsa bile biz yüzde 11 olan pazar payımızı yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. 5 sene içinde de bu payı iki katına çıkarmak gibi agresif bir hedef belirledik” diye konuştu.

"Teknisyenin maaşı mühendisten yüksek”

Hayati Kösoğlu, sektördeki en büyük sorunun kalifiye eleman bulmak olduğunu belirterek, “Gerek operatör gerekse servis teknisyeni bulma konusunda sorun yaşıyoruz. Şu anda teknisyenlerimize mühendislerden daha yüksek ücret veriyoruz ama yine de elimizde tutamıyoruz” dedi. Yetiştirdikleri teknisyenlerin minivan alıp kendi işlerini yapmaya başladığını belirten Köseoğlu, “Kiralama işindeki bir müşterimizle meslek okulu açmak istiyoruz. Hem operatör hem de teknisyen yetiştirmek için. 2025’teki projelerimizden biri bu olacak” dedi.