Simya VC’nin ilk yatırımı Evercopy’e

Simya VC, ilk yatırımını Evercopy’e yaptı. Yapay zekâ altyapısı sayesinde saniyeler içinde kişiselleşmiş yaratıcı içerik üreten Evercopy, aldığı bu yatırımı global arenada büyümede, ekibini genişletmede ve pazarlama, satış faaliyetlerini artırmada kullanacak.

Evercopy Kurucu Ortağı Deniz Özgür konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Yapay zekâ yakın gelecekte her birey için tamamen kişiselleştirilmiş içerikler üretebilecek. Bu her birimiz için bambaşka bir internet ve etkileşim deneyimi anlamına geliyor. Evercopy ile içerik üretim ve tüketim sürecimizi tamamen iyileştirecek bir çözüm sunuyoruz. Bir sene içinde AI tabanlı yaratıcı içerik üretim alanında globalde akla ilk gelen marka olmayı hedefliyoruz.”

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu da şunları söyledi: “Simya VC olarak yenilikçi teknoloji ve B2B iş modeline sahip erken aşama girişimleri odağımıza aldık. Fon kuruluşumuzu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yatırımlara başladık. Geleceğin teknolojisine yatırım yapma hedefiyle Evercopy’e ilk yatırımımızı yaptık. Erken aşama bir girişim olan Evercopy’nin global yolculuğuna eşlik edeceğimiz için çok mutluyuz.”

Alchemist Başkanı Rachel Chalmers ise şu değerlendirmeyi yaptı: “B2B erken aşama hızlandırma programı olarak girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasına destek oluyoruz. Deneyimli mentor ağımızla girişimler uluslararası pazarlarda tecrübe kazanmış liderlerle birebir çalışma fırsatı buluyor. Evercopy’e de global pazardaki büyüme sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm aşamalarda rehberlik sunacağız.”