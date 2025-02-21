Singapur Hava Yolları, 2024’ün 3. çeyreğinde %3,3 büyüme ile 629 milyon dolar kar açıkladı

Singapur Hava Yolları(SIA)Grubu, 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde 629 milyon dolar net kâr elde etti

Yolcu taşımacılığında rekor gelir

SIA ve Scoot, yolcu taşımacılığında üç ayda rekor 10,2 milyon yolcu taşıdı. Yolcu geliri 70 milyon dolar artış gösterirken (%1,7), grup yolcu doluluk faktörü %87,2’ye geriledi. Rekabetin artması, gelir yolcu-kilometre başına kazançların %4,5 oranında düşerek 10,7 sente inmesine yol açtı.

Kargo gelirlerinde güçlü artış

Kargo gelirleri, e-ticaret faaliyetleri, artan kargo uçak kiralama ve taze ürün taşımacılığı sayesinde %9,7 artarak 54 milyon dolara ulaştı. Kargo kapasitesi %12,8 yükseldi, doluluk oranı %56,4 ile 0,9 puan arttı ancak getirilerde %4,5 düşüş yaşandı.

Maliyet yönetimi ve yakıt giderlerinde azalma

Grup harcamaları 117 milyon dolar artışla 4.590 milyon dolara yükseldi. Ancak, yakıt fiyatlarındaki %20,9’luk düşüş sayesinde net yakıt maliyeti %9,8 oranında azalarak kârlılığı destekledi. Etkin maliyet yönetimi sayesinde yakıt dışı harcamalar kontrol altında tutuldu.

Air India-Vistara birleşmesi net karı artırdı

SIA Grubu’nun net kârı, Kasım 2024’te Air India-Vistara birleşmesinin ardından gerçekleşen 1.098 milyon dolarlık nakit dışı muhasebe kazancı ile 1.626 milyon dolara yükseldi. Bu, yıllık bazda %146,7’lik bir artış anlamına geliyor.

Nisan-Aralık 2024 dönemi performansı

Grup, 31 Aralık 2024’e kadar olan dokuz aylık dönemde gelirini 14.716 milyon dolara yükseltti. Yolcu uçuş gelirleri %1,6 artışla 189 milyon dolar, kargo uçuş gelirleri ise %5,9 artışla 96 milyon dolar oldu. İşletme giderleri %10 oranında artarak 1.210 milyon dolar seviyesine çıktı.

Güçlü bilanço ve finansal durum

31 Aralık 2024 itibarıyla grubun özsermayesi 15,4 milyar dolar, toplam borç bakiyesi ise 13,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borç-özsermaye oranı 0,87’ye yükseldi. Grup, 8,3 milyar dolarlık nakit ve banka bakiyesine sahip olup, 3,3 milyar dolarlık kullanılmamış kredi limitini elinde bulunduruyor.

Filo ve ağ genişlemesi

SIA Grubu, ortalama yaşı yedi yıl altı ay olan 207 uçaktan oluşan filosunu genişletti. Singapore Airlines, filosuna bir Airbus A350-900 ekledi. Scoot, üç Embraer E190-E2 uçağı ile operasyonel filosunu 54 uçağa çıkardı. Grup ayrıca, Pekin Daxing, Malakka ve Phu Quoc gibi yeni destinasyonlara uçuş hizmetleri başlattı.

Stratejik Girişimler ve Sürdürülebilirlik

SIA, Airbus A350-900 filosu için 1,1 milyar dolarlık uzun vadeli bir program başlattı. Ayrıca, Air India ve SIA arasındaki stratejik ortaklık genişletilerek Singapur-Hindistan arası 51 yeni ortak uçuş noktası eklendi. Garuda Indonesia ile yapılan iş birliği sayesinde Jakarta ve Singapur arasındaki uçuşlar artırıldı. Grup ayrıca, Aether Fuels ile sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) temini için Mutabakat Zaptı imzaladı.

Gelecek beklentileri

SIA Grubu, hava yolculuğu talebinin sağlıklı seviyede kalmasını bekliyor. Grup, e-ticaret ve taze ürün taşımacılığı talebiyle desteklenen kargo gelirlerini optimize etmek için piyasa gelişmelerini yakından takip edecek. Scoot, 2025’te Padang, Shantou, Iloilo ve Viyana’ya yeni uçuşlar başlatacak. SIA ise Brisbane, Kolombo ve Johannesburg’a olan uçuşlarını artırarak küresel ağını genişletecek.

Sonuç: SIA Grubu, mali disiplin, stratejik ortaklıklar ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda küresel havacılık sektöründeki güçlü konumunu korumaya devam ediyor.