Sipay’de küresel satışın ve gelirin dümenine deneyimli isim Ross Haider geçti!

Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi Sipay, global yolculuğunda emin adımlarla ilerlerken kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiriyor. 25 yılı aşkın süredir fintek sektöründe dünyanın önde gelen markalarında üst düzey roller üstlenen ve geniş global network’e sahip olan Ross Haider, Sipay’e Global Satış ve Gelirden Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak atandı. Mastercard ve Visa’nın yatırımcıları arasında yer aldığı, 3 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Flutterwave’e halen danışman olarak hizmet veren Haider, Sipay'in yeni pazarlarda büyümesine katkıda bulunmasının yanı sıra yerel satış organizasyonlarının performansının optimize edilmesinden de sorumlu olacak.

Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinin en büyük gömülü finans ve ödemeler platformunu hayat geçirmek üzere kısa süre önce MENA bölgesinde 17 ülkede faaliyet gösteren Multi Level Group (MLG) ile güç birliğine giden Sipay, global açılımını sürdürecek. Önümüzdeki dönemde uluslararası para transferi alanında ilk işlemini gerçekleştirmeyi hedefleyen Sipay, aynı zamanda İngiltere, Avrupa ve Körfez İşbirliği Konseyi pazarlarındaki çalışmalarını da genişletecek.

Ross Haider kimdir?

Fintek, ödeme sistemleri ve çeşitli finansal hizmetler alanında derin deneyime sahip bir iş lideri olan Ross Haider, yerel ve küresel pazarlarda hızlı büyüme odaklı şirketler için gelir ekiplerini yönetme konusunda uzmanlaşmıştır.

Ödeme sistemleri konusundaki uzmanlığı; ödeme kabulü, havale, sınır ötesi ödemeler, Web3/kripto, B2B, açık bankacılık gibi birçok alanı kapsayan Haider, kariyerine Perakende ve Ticari Bankacılık alanında başlamıştır. Yirmi beş yılı aşkın bir süre önce fintek alanına geçiş yapan Haider, farklı kıtalarda çeşitli ölçeklerdeki markalara ödeme çözümleri sunmuştur.

Satış liderliği, ilişki yönetimi ve ödeme teknolojileri konusunda geniş bilgi birikimine sahip Haider, kariyeri boyunca çalıştığı kurumlarda verimli sonuçlar ve kârlılık artışı sağlamıştır. Birçok bölgede ekipler yöneten Haider, çeşitli büyüklükteki organizasyonların performansını optimize etmesine ve hedeflerini hızlıca aşmasına katkı sağlamıştır.

Haider; Chase Merchant Services, Bank of America Merchant Services, Nuvei, Moneris gibi diğer ödeme şirketlerinde kıdemli satış liderliği rolleri üstlenmiştir. Afrika’nın önde gelen unicorn finteklerinden biri olan Flutterwave’de son olarak CSO görevini üstlenen ve tüm satış ekiplerini yöneten Haider, Flutterwave’de halen danışman olarak hizmet vermektedir. Sipay’e Global Satış ve Gelirden Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak katılan Haider, şirketin hızlı büyüme hedefi doğrultusunda MLG iş birliği dahil uluslararası iş ortaklıklarını da yönetecek.