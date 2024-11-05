İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması: Polisimizi vatandaşla niçin karşı karşıya getirirsiniz?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da TBB Encümen toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin demokrasi sürecinden uzaklaşmasına yönelik atılan adımları eleştirerek, “Hukuktan uzaklaşılarak atılan bu adımlar, ülkemizi demokrasiden uzaklaştırmaktadır. Ülkeyi yönetenler, kendileri seçilebiliyorsa bunu millet iradesi saymakta, fakat seçilemediğinde kayyım atamaktadır. Bu kararların sonuçları yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomimizin kırılganlığına da neden olmaktadır. Gençlerin emeği yok sayılmaktadır,” dedi.

"Siyasi irade ile görüşmeyi doğru buluyoruz"

Yargı ile görüşme taleplerinin olmadığını belirten İmamoğlu, "Şu anda siyasi irade ile görüşmeyi daha doğru buluyoruz," ifadelerini kullandı. Adil bir ortam sağlama mücadelesi verdiğini vurgulayan İmamoğlu, “Hukuksuzluğa ve baskıcı davranışlara karşı milletimizin adil bir ortamda yaşamasını sağlamak için mücadele ediyorum,” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, "Bir kayyım atanıyor, çok önemli bir iş yapılmış gibi, utanmadan bir fotoğraf çektirilip basına servis ediliyor. Benim polisimi halkla karşı karşıya getirmek için hamleler yapılıyor. Polisimizi vatandaşla niçin karşı karşıya getirirsiniz? Utanacağınız işleri yapmayın. Bırakın meclis üyeleri görevini yapsın." ifadelerini kullandı.