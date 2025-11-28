  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Şişecam 90. yılını kutluyor
Takip Et

Şişecam 90. yılını kutluyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu vizyonu ve imzası ile 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve ülkenin acil cam ihtiyaçlarını üretmek için yola çıkan Şişecam 90’ıncı yılını kutluyor. Şişecam, 400 kişi ile başladığı ilerleme yolculuğuna; 4 kıtada 47 üretim tesisi ve 23 bin çalışanıyla devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şişecam 90. yılını kutluyor
Takip Et

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendine yeten bir ülke vizyonunun en önemli adımlarından biri olarak milli cam sanayisini kurma hedefiyle üretime başlayan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor. Şişecam, gaz lambası ve ilaç şişeleri gibi dönemin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlayan gelişim yolculuğuna bugün; 4 kıta, 13 ülkedeki 47 üretim tesisi ve 23 bin çalışanıyla devam ediyor.

Şişecam 90. yılını kutluyor - Resim : 1Küresel çeşitlilik ve sürdürülebilir değer üretimi

34 farklı milletten çalışanı, 23 farklı dili kapsayan kültürel çeşitliliğiyle Şişecam, bu zenginliğini tüm ekosistemi için sürdürülebilir bir değere dönüştürüyor. Cam ve kimyasallar alanlarında yaptığı yatırımlar, kullandığı ileri teknolojiler ve güçlü Ar-Ge çalışmaları sayesinde sektörlerinde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor. Sadece bugünü değil, geleceğini de titizlikle şekillendiren bir şirket olarak Şişecam; sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle ilerlemesine devam ediyor.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam; cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, düz cam ve cam ambalajda en büyük beş üretici arasında yer alırken, soda külünde ise dünyanın en büyük üç üreticisinden biri.

Yetkin insan kaynağı, stratejik ortaklıkları, kaliteli üretimi, geniş ürün portföyü ve yenilikçi teknolojilerle farklılaşan Şişecam; ana faaliyet alanlarında küresel ölçekte ilk üç oyuncudan biri olma hedefine 90 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle emin adımlarla ilerliyor.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdiToprak Mahsülleri Ofisi'nin raporuna "gübre fiyatlarının yüksekliği" de girdiEkonomi
Petrol fiyatları haftanın son günün hafif yükseliştePetrol fiyatları haftanın son günün hafif yükselişteEmtia Haberleri

 

 

Şirket Haberleri
Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı
Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı
Hepsiburada’da 10. yıl büyük final indirimleri başladı
Hepsiburada’da 10. yıl büyük final indirimleri başladı
Orzax, son 4 yılda Ar-Ge yatırımlarını 10 kat artırdı
Orzax, son 4 yılda Ar-Ge yatırımlarını 10 kat artırdı
LG üst yönetimine yeni atama
LG üst yönetimine yeni atama
THY ve Rolls-Royce'tan iş birliği! Bolat: 1 ay içinde temel atma törenini yapacağız
Bolat: 1 ay içinde temel atma törenini yapacağız
Dünya Varlık Yönetim'den hisse devri
Dünya Varlık Yönetim'den hisse devri